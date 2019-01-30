ديشامبو يتقدم في السباق إلى غولف دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

قفز الأمريكي بريسون ديشامبو إلى المركز الرابع في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعد فوزه بلقب بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف، قبل أيام قليلة، ليرفع الكأس صاحب التصميم الشهير المعروف بـ«الدلة» ويحصل على 710 نقاط، وقدم صاحب الـ25 عاماً، والذي فاز بأربع بطولات في آخر تسعة أحداث، أداءً ممتازاً في ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف ليسجل رقماً قياسياً جديداً بلغ 24 ضربة تحت المعدل، ليتغلب على أقرب المتنافسين له وهو الإنجليزي مات واليس بفارق سبع ضربات في النسخة رقم 30 لأعرق بطولة في سلسلة أحداث الغولف في المنطقة في الجولة الأوروبية، وحصل واليس على المركز الثاني في البطولة ليكسب 472 نقطة وينتقل من المركز 24 إلى المركز الخامس في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 619.6 نقطة، وشارك كل من إيان بولتر وبول وارنج والبطل السابق سيرجيو جارسيا وألفارو كويروس المركز الثالث بنتيجة 16 ضربة تحت المعدل ليحصد كل منهم على 201.7 نقطة، ليشارك بولتر وارنج المركز العاشر في ترتيب «السباق إلى دبي»، بينما انتقل جارسيا من المركز 48 إلى المركز 18 وقفز كويروس من المركز 98 إلى المركز 21، وانتقل الأسترالي لوكاس هربرت من المركز 126 إلى المركز 41 في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعد حصوله على المركز السابع في البطولة مما جعله يكسب 98.3 نقطة.

وأنهى الجنوب أفريقي إيرني إلس البطولة في المركز 12 مكرر ليكسب 67.3 نقطة ويقفز من المركز 69 إلى المركز 36 في ترتيب «السباق إلى دبي».