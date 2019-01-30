المازمي بطلاً للميدالية الشهرية للغولف

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

حصد الشاب اليافع ريان المازمي لقبه الأول في عالم الغولف، وبرصيد 48 نقطة، في جولة يناير من موسم الميدالية الوطنية الشهرية، في أولى بطولات الموسم الجديد لاتحاد الغولف، والتي استضافها نادي الحمرا للغولف في رأس الخيمة، وشهدت مشاركة 45 لاعباً ولاعبة من أندية ومنتخبات الدولة، وتوّج الفائزين درويش القبيسي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحرص القائمون على اللعبة على توسعة قاعدة المشاركة في بطولات موسمه للميدالية الوطنية الشهرية، وذلك باستحداث بطولتين خاصتين الأولى للشباب الناشئ، والثانية للاعبين المخضرمين، بجانب المنافسات التقليدية للبطولة الشهرية التي تضم البطولة الرئيسية، ومنافسات أفضل أداء، وبطولة خاصة للاعبي منتخب الناشئين على مسار الحفر الثلاث، بجانب منافسات القسمين «إيه» و«بي» المتعلقين بالمراحل العمرية ودرجات الصعوبة، وأسفرت نتائج أولى بطولات 2019، عن حصد المازمي لقبه الأول في مسيرته باللعبة، واتبعت بحصد جلال عباسي لجائزة اللاعبين المخضرمين والمخصصة للاعبين فوق سن 50 عاماً، وجائزة أفضل أداء للاعب المنتخب الوطني للرجال أحمد سكيك بعد أن أنهى مسلك الملعب برصيد ضربتين فوق المعدل، قبل أن يحقق والده أكرم سكيك جائزة القسم «إيه» برصيد 33 نقطة، وليواصل لاعبو المنتخب الوطني التألق بفوز لاعبة منتخب السيدات الدكتورة رباب الحاج بجائزة القسم «بي» برصيد 32 نقطة، وضمن بطولة تقام بنظام ستابلفورد العالمي للغولف، نجح ريان المازمي في احتكار الترتيب العام للبطولة الرئيسية وحصد لقبه الأول في مسيرته، مسجلاً المعدل الأعلى من النقاط البالغ 48 نقطة، بفارق كبير عن منافسيه ماجد لوتاه الوصيف برصيد 37 نقطة.