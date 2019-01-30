2500 مشارك في بطولة دبي للرجل الحديدي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة المقبل، منافسات النسخة الرابعة من بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان)، التي تقام في شارع جميرا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويشارك فيها أكثر من 2500 رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 100 دولة من جميع الجنسيات والأعمار من الرجال والسيدات، وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة استعداداتها لاستقبال المشاركين، وستقام منافسات السباحة في شاطئ أم سقيم والجري في شارع جميرا، فيما تجرى منافسات سباق الدراجات الهوائية في مختلف طرق دبي مرورًا بمنطقة محمية المرموم، وتبلغ المسافة الإجمالية التي يقطعها المشاركون في مختلف المنافسات 113 كم، يقطعونها في ثلاث مسابقات هي: السباحة لمسافة 1.9 كم والدرّاجات الهوائية لمسافة 90 كم والجري لمسافة 21.1 كم على امتداد شاطئ جميرا.

اهتمام كبير

وتؤكد الزيادة في أعداد المشاركين على الاهتمام الكبير الذي توليه دبي، لانتشار رياضة الترايثلون، التي تجمع ثلاث رياضات، من خلال تنظيم العديد من البطولات على مدار العام، حيث أصبحت دبي من أهم المدن التي ترعى وتستضيف رياضة الترايثلون، نظراً لوجود الشواطئ الساحرة والمضامير المتعددة في مختلف المناطق التي تسمح بركوب الدراجات بأمان وانسيابية ومناطق الجري، الأمر الذي أدى إلى انتشار ثقافة ممارسة رياضة الترايثلون في دبي.

بطولة للفتيات والأطفال

وتنطلق في الساعة الخامسة من مساء غدٍ، منافسات بطولة الفتيات الصغيرات «آيرون غيرلز» لمسافة 5 كم والتي تنطلق من قرية البطولة على شاطئ أم سقيم، تليها بطولة «آيرون كيدز» المخصصة للأطفال من عمر 8 سنوات إلى 14 عاماً، ويمتد على مسافة من واحد كيلومتر إلى 2.5 كيلومتر، وتم تخصيص هذه المنافسات لهذه الفئة العمرية كي تساهم في تعريفهم برياضة الترايثلون وفوائدها وتضعهم في بداية الطريق لممارستها على مستويات أكبر مستقبلًا وهو الأمر الذي يؤكد انتشار ثقافة ممارسة رياضة الترايثلون في الدولة بين كافة أوساط المجتمع.

قرية البطولة

وأقامت اللجنة المنظمة، قرية البطولة على شاطئ أم سقيم في شارع جميرا، والتي تفتح أبوابها للجمهور والتي تتضمن منطقة لكبار الشخصيات وأخرى لجلوس الجمهور لمتابعة خروج المشاركين من الماء وبدء منافسات الدراجات الهوائية ثم انتهاء منافسات الدراجات الهوائية وبدء الجري، وأخيراً نقطة النهاية ومنصة التتويج، كما تتضمن منطقة الخدمات للجمهور والمشاركين وتضم محلات لبيع أحدث الأدوات والملابس الرياضية المتعلقة برياضات السباحة والجري والدراجات الهوائية، وتتضمن القرية مناطق العلاج وخدمات الدعم لجميع المشاركين.

مؤتمر صحافي

تعقد اللجنة المنظمة للبطولة في الساعة الرابعة من مساء اليوم، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن التفاصيل الفنية للبطولة التي يشارك فيها نخبة من أبطال العالم وأصحاب الأرقام القياسية العالمية في هذه الرياضة، كما سيتم شرح المناطق التي ستتم فيها المنافسة والشوارع التي سيمر بها المشاركون بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالبطولة.