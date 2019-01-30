«كوميتيه الشارقة» يتصدر بطولة الإمارات للكاراتيه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بطولة الإمارات للكاراتيه في منافسات «الكوميتيه» فردي للفئات أشبال وفتيات، التي أقيمت الجمعة الماضي في صالة المزهر الرياضية بدبي، بمشاركة 370 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً، واحتل نادي الشارقة المركز الأول برصيد 21 ميدالية (9 ذهبيات -6 فضيات -6 برونزيات)، وحل نادي شباب الأهلي ثانياً بـ 24 ميدالية (8 ذهبيات -5 فضيات -11 برونزية)، وجاءت أكاديمية ايس أكاديمي في المركز الثالث برصيد 13 ميدالية (8 ذهبيات -2 فضة -3 برونزيات)، وحضر البطولة، المهندس حميد شامس الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه ومريم الشامسي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة النسائية، ومحمد عباس المدير التنفيذي، وهشام سري السكرتير الفني، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات وعدد من أولياء أمور اللاعبين.