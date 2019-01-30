«وطن» تفوز بناموس شوط «الشيوخ» للثنايا

المصدر: Ⅶ سويحان - البيان الرياضي

حفِلَتْ ساحة مزاينة الإبل في ميدان سويحان، أمس، بتتويج الفائزين بمزاينة الإبل لفئة «ثنايا» بأشواطها الأربعة، بعد منافسات قوية ضمن فعاليات اليوم العاشر من الدورة الثالثة عشرة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، وتوج الشيخ محمد بن ركاض العامري، والشيخ عبيد بن سالمين المنصوري، وحميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان، الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في أشواط مزاينة الإبل المحليات الأصايل لفئة «ثنايا»، وحازت المطية «وطن» لحميد سعيد المحرمي، ناموس شوط «الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل»، وسيارة، وجاءت «جينار» للشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان ثانية وفازت بسيارة، ثم «مكيدة» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وفازت بسيارة، وجاءت في المركز الرابع «المايدية» للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، ثم «العاصفة» للشيخ زايد بن خليفة بن سيف آل نهيان، و«الوارية» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، و«ضو» لمسفر محمد عايض علي القحطاني، ثم «زعفرانة» للشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وحلت في المركز التاسع «مطيلة» للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، تليها «مشكورة» للشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان.

ونالت المطية «شف بن قاسم» لعمر بن قاسم العامري ناموس شوط «أبناء القبائل الفضي» والسيارة، تليها «حظ» لخميس ماجد المنصوري، ثم «إنذار» لعبد المجيد بن نصيب الرواحي، وفازت المطية «سلطة» لسلطان علي سالم بن هياي المنصوري بناموس شوط «أبناء القبائل الذهبي» وسيارة، تليها «عزة» لحمد بن خلفان بن وفازت بسيارة، ثم «رمز» لخميس محمد المنصوري وفازت بسيارة، وفي شوط «التلاد» حصدت المطية «زمط» لمصبح عامر المنصوري ناموس الشوط والسيارة، جاءت في المركز الثاني «كيف» لعبد الله براك المزروعي، ثم «مشغلة» لراشد مبارك حمد الهاجري.

ندوة

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، أمس، على مسرح السوق الشعبي، ندوة بعنوان «الشيخ زايد ورياضة سباقات الهجن.. من الأصالة إلى المعاصرة» سلطت الضوء على جهود المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في تطوير رياضة الهجن وما وصلت إليه من تقدم كبير، والذي يسير على نهجه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

حضر الندوة الدكتور عبيد المنصوري، وعلي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في نادي تراث الإمارات. وناقشت الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور حمدان الدرعي رئيس قسم البحوث والدراسات في المركز «الجهود العلمية في تطوير سلالات الهجن»، وتحدث فيها خليفة النعيمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العلمية المتقدمة، والبروفيسور عبد الحق إنواسي مدير المجموعة.

وحملت الجلسة الثانية عنوان «الشيخ زايد والارتقاء بمستوى رياضة الهجن»، وأدارها الإعلامي مسلم العامري، وتحدث فيها كل من: أحمد العامري، وخليل المزروعي، ومحمد العامري، وأكدوا على دور الشيخ زايد في إرساء قواعد الاهتمام بالرياضات التراثية ومنها سباقات الهجن.

فعالية تراثية

شهد السوق الشعبي فعالية «زهبة العروس» بهدف التذكير بعادات الأعراس الإماراتية القديمة، وشهد السوق زيارة عدد من الرجال والنساء الذين أعلنوا إسلامهم حديثا، وهم يمثلون أبناء عدة جاليات أجنبية بالدولة، وهدفت الزيارة لتعريفهم بالتراث الوطني وتسامح المجتمع.

«العين للإنقاذ»

برزت في المهرجان جهود «فريق العين للإنقاذ» حيث يسخر مجموعة من الشباب خبراتهم وإمكانياتهم في مجال إنقاذ زوار المهرجان أو العاملين في تنظيمه، ممن يتعرضون لبعض الحوادث بسبب صعوبة البيئة، وتقديم يد العون في أي وقت أو مكان.