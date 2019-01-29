«التصاريح الإلكترونية» جديد نادي السيارات لمنظمي الأحداث الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي السيارات والسياحة في الإمارات، عن بدء العمل على مشروعه «التصاريح الالكترونية» لمنظمي الأحداث الرياضية في الدولة المدعوم من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، ومع أكثر من 140 فعاليّة لرياضة السيارات لكل عام في دولة الإمارات، واتباعاً لاستراتيجية الحكومة نحو التحوّل الذكي لجميع خدماتها، قرر محمد بن سليّم رئيس نادي السيارات والسياحة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات بتحويل عملية الترخيص بشكل كامل إلى عملية الكترونية، والعمل على إيجاد نظام جديد يكون له تأثير كبيرعلى الموارد التنظيمية والكفاءات العامة للنادي ومنظمي أحداث رياضة السيارات.

حيث إنه في الوقت الراهن يتوجب على منظمي أي حدث متعلق برياضة السيارات داخل الإمارات الحصول على تصريح من نادي السيارات، باعتباره ممثلاً للاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية في الدولة.

خاصة وأن عملية منح التراخيص بطيئة الآن، وتستهلك الكثير من الوقت والجهد، مع تعدد فئات ومواقع أحداث رياضة السيارات والمستندات المطلوبة في هذا الخصوص، وسيسهل النظام الجديد الدفع الآمن عبر شبكة الإنترنت من خلال التوافق الكامل مع معايير الPCI-DSS، وتنفيذاً لهذا البرنامج، وقع اختيار نادي السيارات والسياحة على شركة التكنولوجيا الأيرلندية أكشن بوينت، من بين عدد كبير من الشركات العالمية، وهي شركة قامت بتوفير نظام حائز على عدة جوائز، يقوم بعملية تجديد جوازات السفر عبر شبكة الانترنت نيابة عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأيرلندية.

كما أنها تدير عمليات في أيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ولديها الإمكانيات المطلوبة لنجاح هذا المشروع، ووقع عقود هذا البرنامج الجديد محمد بن سليّم رئيس نادي السيارات والسياحة مع جون سافاج المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة أكشن بوينت في دبي أول من أمس، وأكّد بن سليّم أنه بمجرد أن يعمل النظام في الإمارات، سوف يعمل على نشره عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.