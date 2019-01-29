الفجيرة جاهزة لافتتاح دولية التايكواندو السبت

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية، عن جاهزيته التامة، لتنظيم البطولة الدولية المفتوحة السابعة للتايكواندو، اعتباراً من يوم السبت المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة أكثر من 900 لاعب ولاعبة، يمثلون 73 دولة من مختلف قارات العالم.

تم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس بقاعة المؤتمرات بنادي الفجيرة للفنون القتالية، بحضور عبد العزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في الفجيرة، والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو، وراشد أحمد الخديم الأمين العام للاتحاد، ونادر أبو شاويش المدير الفني للبطولة، وتوجه الزيودي بالشكر والتقدير إلى، سمو ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو، رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، راعي البطولة، للدعم اللا محدود والرعاية الكريمة والتوجيهات المباشرة التي قادت لتحقيق النجاحات المتواصلة.

لافتاً إلى أن عملية الأوزان للاعبين المشاركين، ستجري الجمعة المقبل، وحفل الافتتاح الرسمي يقام اليوم التالي مباشرة، مشيراً إلى أن التحضيرات تسير بشكل مميز حتى الآن، وتقدم بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين، يتقدمها الهيئة العامة للرياضة، وقال الزيودي: نتطلع لكسر حاجز عدد المشاركين في البطولة، والوصول إلى 1000 لاعب لاعبة، وبدوره، نقل عبد العزيز بوهندي، تحيات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، معرباً عن أمله في نجاح الحدث، الذي يحظى باهتمام كبير من أعلى المستويات، معلناً عن جاهزية قاعات مجمع زايد الرياضي، لاستضافة النسخة السابعة، والتي تتزامن مع عام التسامح.