«تنفيذي عربي الغولف» يبحث في دبي مستقبل اللعبة وكوادرها

المصدر: دبي - فائز بجبوج

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف اجتماعه الدوري مؤخراً في دبي، برئاسة مصطفى الزين النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، واستهدف الاجتماع مستقبل اللعبة وكوادرها الإدارية والفنية، إلى جانب الإعلان عن روزنامة أنشطته وبطولاته حتى الموسم 2021.

وجاء الاجتماع بتوجيهات من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي، وحضره كل من عادل الزرعوني الأمين العام والكويتي عبد العزيز الملا النائب الثاني لرئيس الاتحاد والأعضاء المهندس منذر البرواني من سلطنة عمان وكريم سلام من لبنان وحاتم قيقة من تونس وتيمور بالخير من مصر، وقدم مصطفى الزين الشكر والتقدير للجميع مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلت خلال المرحلة السابقة، متمنياً مواصلتها للوصول للأهداف المنشودة للعبة وكوادرها في الوطن العربي، وقدم الشكر للإمارات لاستضافتها الاجتماع.

وبدوره، نقل عادل الزرعوني تحيات وشكر الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد للحضور، ورحب بالجميع في الإمارات بلدهم الثاني، وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل، لمواصلة النجاحات التي تشهدها اللعبة بجميع مناشطها، وصولاً للأهداف المنشودة والتي تنطلق من استراتيجية وخطط اتحاد اللعبة، وقدم شكره لجميع الاتحادات لتعاونها الوثيق مع الاتحاد العربي.

بطولات جديدة

وتم جدولة بطولات الاتحاد حتى2021 على مستوى الرجال، حيث يشهد عام 2019 البطولة العربية للرجال وتحتضنها المغرب، وتقام في مصر 2020، وفي تونس عام 2021، وعلى مستوى بطولات المراحل السنية «الشباب والناشئين والفتيات» تحتضن مصر البطولة عام 2019، وتستضيف سلطنة عمان البطولة عام 2020.

كما تستضيف الجمهورية اللبنانية البطولة عام 2021، وتم استحداث العديد من البطولات الجديدة وضمها لروزنامة الاتحاد، وهي: بطولة الرواد فوق 50 سنة وتقام النسخة الأولى في مصر العام الحالي، وتستضيف الإمارات البطولة عام 2020، وتونس عام 2021.

كما تقام بطولة «الرايدر» بنسختها الأولى في العام الحالي، بمشاركة المنتخبين الآسيوي العربي والمغربي العربي، ويتكون كل منتخب من 8 لاعبين، وتستضيفها الإمارات عام 2019، وتم وضع لوائح خاصة تستهدف المشاركة الكبيرة والنجاح، كما تم استحداث بطولة لفئة الأشبال تحت 13 سنة، وإقامة بطولاتها مع بطولات المراحل السنية للشباب تحت 18 والناشئين تحت 15 سنة والفتيات، وتستهدف نشر اللعبة واتساع قاعدتها في وطننا العربي.

العنصر النسائي

وحرص المجتمعون، ووفق توجيهات الجمعية العمومية، والتي عقدت في تونس، على هامش البطولة العربية للرجال عام 2018، على ضم العنصر النسائي لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للغولف، وتم اختيار التونسية فريحان البوشماوي عضوة في مجلس إدارة الاتحاد، ورئيسة للجنة النسائية، والتي تضم كلاً من اللبنانية ريما عرب والأردنية هلا غاوي.