فاطمة المزروعي تلتقي وفد الدنمارك في «عالمية أبوظبي للأولمبياد الخاص»

المصدر: الدنمارك - البيان الرياضي

قامت فاطمة خميس المزروعي سفيرة الدولة في الدنمارك، بزيارة الوفد الدنماركي المشارك في فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، التي تحتضنها العاصمة أبوظبي في شهر مارس المقبل، ويتألف الوفد الدنمركي للأولمبياد الخاص من 116 مشاركاً، من بينهم 89 رياضياً و27 مدرباً، وهي تعتبر أكبر مشاركة للفريق الدنمركي على الإطلاق، ويشارك في 10 رياضات.

ورحبت السفيرة خلال كلمة ألقتها أثناء الزيارة بالفريق الدنمركي، وذكرت بأن الإمارات تتشرف باستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في عاصمتها الأم، أبوظبي، خاصة أن عام 2019 يعد عاماً مهماً للغاية بعدما قامت قيادة الدولة بإطلاق عام التسامح عليه، وتعتبر استضافة هذا الحدث المرموق مثالاً رائعاً للاحتفال بروح الاندماج والوحدة التي تعد من أهم قيم الدولة.