الجولة الثانية من «دبي لصيد الأسماك» تنطلق غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق غداً منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للمرة الثانية بالموسم الحالي، بالتعاون والشراكة مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك والناقلة الوطنية «طيران الإمارات» و«بي أند أو ماريناس» والتي تستضيف مقر البطولة الرسمي ومعرض دبي العالمي للقوارب الذي يحتضن الجولة الثالثة والختامية نهاية فبراير وبداية مارس المقبلين ويقدم جوائز كبيرة بإيفاد أول وثاني وثالث الترتيب العام للمشاركة في مونديال صيد الأسماك.

وتبدأ إجراءات المشاركة في الحدث من خلال انعقاد الاجتماع التنويري في الرابعة عصر اليوم بين اللجنة الفنية والمتسابقين المشاركين في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي ويتم خلاله شرح التعليمات والشروط المستحدثة والخاصة بالمنافسات.

وقال هزيم القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن اللجنة المنظمة بالنادي قررت وفي إطار حرصها على إنجاح التظاهرة رصد مبلغ 165 ألف درهم كإجمالي قيمة الجوائز المالية في الفئتين اللتين سيتنافس عليهما المشاركون سمك «الكنعد والسكل».

وأضاف: الحوافز العينية من قبل رعاة الحدث سترفع درجة التنافس وتقدم «طيران الإمارات»، 5 تذاكر لأصحاب الوزن الأعلى في كل يوم من أيام البطولة والتي تختتم السبت المقبل. وأوضح أن مؤسسة «بي أند أو ماريناس» قدمت جائزة عينية لبطل كل جولة عبارة عن موقف مجاني لقارب بطول 15 متراً بحد أقصى، مدة عام كامل.