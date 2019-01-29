«الظبي» تحلق بناموس شوط الشيوخ في المهرجان التراثي

المصدر: سويحان - البيان الرياضي

برعاية ودعم وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات تواصلت أمس فعاليات الدورة 13 لمهرجان سلطان بن زايد التراثي، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد في ميدان سويحان، وزار الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان المهرجان.

وقام بجولة في السوق الشعبي برفقة حميد سعيد بو لاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والدكتور عبيد علي المنصوري، نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الإعلامية .

واطلع الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان على أهم محتويات السوق الشعبي التراثية والمشغولات التقليدية والصناعات اليدوية ، وتوقف عند مخيم مكشات سويحان، مستمعاً إلى عدد من القصائد التي تمجد الوطن وقيادته الحكيمة.

وثمن الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الجهود المبذولة في المهرجان، وقال «سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات عودنا دائماً الجديد في المهرجان وحسن التنظيم، ويعد المهرجان واجهة تراثية ثقافية حضارية للمجتمع تعرف الجميع على ماضي الآباء وعراقته».

تتويج

وتوج الشيخ محمد بن ركاض العامري، والشيخ عبيد بن سالمين المنصوري، وحميد سعيد بو لاحج الرميثي، والدكتور عبيد علي المنصوري، الفائزين بالمراكز العشرة في أشواط مزاينة الإبل المحليات الأصايل لفئة «لقايا بكار» في اليوم التاسع بالمهرجان، وحازت المطية «الظبي» لعبدالله حمد سالم المنصوري، ناموس شوط «الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل» والسيارة.

تليها «عزايم» للشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، ثم «ذخيرة» لحمد الأحبابي، وجاءت في المركز الرابع «هملولة» لحميد القريني، و«الظبي» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، و«أشواق» للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وحازت المركز السابع «نوادر» لسالم الدرعي، تليها «كنوز» لسعيد المنصوري، و«الظبي» لعبدالله بن الحوسني، و«وعر» لسعيد الدرعي.

ونالت المطية «مذهلة» لسلطان علي بن هياي المنصوري ناموس شوط «أبناء القبائل الفضي» والسيارة، تليها «المدينة» لمبارك عبيد سالمين المنصوري، ثم «الرهيبة» لسهيل حمد العامري، وفازت المطية «نو» لسالم بن صقر المنصوري بناموس شوط «أبناء القبائل الذهبي» والسيارة، تليها «مسندم» لعبيد البادي، ثم «جو» لحميد المحرمي، وحصدت المطية «دمعة» لصالح جابر العامري ناموس شوط «التلاد» والسيارة، تليها «سمحة» لسعيد الراشدي، ثم «ريمة» لسعيد مسلم الراشدي.