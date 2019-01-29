عين أوساكا على لقب «دبي للتنس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتجه أنظار عشاق التنس في العالم إلى دبي، الشهر المقبل، لمتابعة منافسات دورة سوق دبي الحرة الدولية للتنس، التي تنطلق 17 فبراير ببطولة السيدات، وتشارك فيها المصنفة الأولى عالمياً، اليابانية نعومي أوساكا، التي توجت مؤخراً بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، وكانت أوساكا وصلت إلى الدور ربع النهائي لبطولة سوق دبي الحرة الدولية للتنس العام الماضي، ولكنها لم تكمل المشوار، وكانت حينها في التصنيف 48 عالمياً، وسرعان ما بدأت تشق طريقها بقوة إلى النجومية، حاصدة في طريقها العديد من الألقاب مثل بطولة «إنديانا ويلز» التي أطاحت في مباراتها النهائية الرومانية سيمونا هاليب، وبعد أشهر قليلة فاجأت عالم التنس بتتويجها ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عقب تغلبها في النهائي على الأمريكية سيرينا ويليامز.

عروض قوية

وواصلت أوساكا عروضها القوية بالموسم الحالي بإحرازها لقب بطولة أستراليا المفتوحة بعد مواجهة صعبة ومثيرة في النهائي مع التشيكية بيترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين وتوجت إنجازها باعتلائها قمة التصنيف العالمي لتنس السيدات، وأصبحت أول لاعبة تُتوج بلقبها الثاني في بطولات غراند سلام مباشرة بعد إحراز لقبها الافتتاحي في دورة الولايات المتحدة، وذلك منذ فوز جينيفر كابرياتي ببطولتي أستراليا وفرنسا المفتوحتين في 2001.

وقالت بطلة «أستراليا المفتوحة» «أشعر بأني لم أستوعب الإنجاز، ربما في البطولة التالية عندما أرى الرقم واحد إلى جانب اسمي، سيكون شعوري مختلفاً، ولكن حالياً أنا سعيدة بفوزي بالكأس، وكانت لدي أحلام بأني سأفوز بهذه البطولة وفي كل مرة أحلم بشيء، فإني أحققه نوعاً ما، وأشعر بأنني ولدت من جديد».

تطلع

وتتطلع أوساكا، أول آسيوية على مستوى الرجال والسيدات تصل إلى التصنيف الأول عالمياً، إلى إدراج اسمها ضمن قائمة البطلات اللواتي تُوجن بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، حيث جعلها الفوز الكبير الذي حققته في ملبورن مرشحة قوية لنيل اللقب.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: يسعدنا أن نتابع بحماسة كبيرة تفتح هذه الموهبة الجديدة الرائعة، ونثني على ما حققته نعومي أوساكا من تطور كبير خلال العام الماضي، ونهنئها على فوزها الكبير في ملبورن وتصدرها التصنيف الأول عالمياً، ونتطلع لمتابعتها مجدداً في بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

أكد صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس: أثبتت نعومي أوساكا من دون أدنى شك أنها تنتمي إلى نخبة لاعبات التنس، وأن لديها حظوظاً قوية للانضمام إلى قائمة نجمات التنس اللواتي توجن بلقب دبي مثل فينوس ويليامز، وكارولين فوزنياكي، وأميلي موريسمو، وليندسي دافنبورت، وغيرهن.

وأضاف: مهمة أوساكا في دبي لن تكون سهلة في مواجهة قائمة تضم ثماني من المصنفات العشر الأُول في العالم، غير أنها أظهرت قدرتها على الارتقاء إلى مستوى أي تحدٍّ.

موعدتقام بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات خلال الفترة من 17 فبراير - 23 فبراير، تليها بطولة الرجال من 25 فبراير - 2 مارس، ويشارك فيها أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر، حامل لقب دبي 7 مرات، وروبيرتو بواتيستا آغوت، بطل تنس دبي 2018 وحامل لقب دورة الدوحة أخيراً، ومارين سيليتش، الفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة سابقاً، وتوماس بيرديتش، الذي بلغ نهائي دبي مرتين، وكاي نيشيكوري، الذي يشارك في دولية دبي أول مرة.

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تضم قائمة نجمات التنس المشاركات في تنس دبي، ثلاث فائزات ببطولات غراند سلام في 2018، وهن: كارولين فوزنياكي، وسيمونا هاليب، وأنجليك كيربر، إضافة إلى إلينا سفيتولينا، حاملة لقب دبي مرتين، وبيترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين، وبطلتا غراند سلام السابقتين: غاربين موغوروزا وايلينا أوستابينكو.