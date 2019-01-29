حمدان بن محمد يشهد تألق هجن العاصفة

المصدر: دبي -ياسر قاسم- علي الظاهري

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، تحدي هجن أصحاب السمو الشيوخ لسن الإيذاع، ضمن منافسات اليوم السادس لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة في ميدان المرموم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، وجمهور غفير من محبي رياضة الأصايل.

هجن العاصفة

واشتملت الأشواط المسائية على 15 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات. وواصلت هجن العاصفة تألقها، بعد أن توجت بجميع الرموز، حيث خطفت «النويعس» لهجن العاصفة، كأس سمو ولي عهد للبكار المفتوح، بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 8.47.2 دقائق، وجاءت في المركز الثاني «دمعة» لهجن العاصفة، مسجلة زمناً قدره 8.49.4 دقائق، وحلت ثالثة «الواعية» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، مسجلة زمناً قدره 8.50.1 دقائق.

وظفر «عرب» لهجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي، ببندقية الجعدان المفتوح في الشوط الثاني، مسجلاً زمناً قدره 8.45.4 دقائق، وحل ثانياً «بدران» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، مسجلاً زمناً قدره 7.48.5 دقائق، وجاء ثالثاً «شاهين» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، مسجلاً زمناً قدره 8.52.3 دقائق.

تتويج

وقام سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بتسليم جائزة الفوز لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نيابة عن المالك، بحضور علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وسعيد العويسي.

وفرضت هجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي، سيطرتها على معظم الأشواط الأخرى للبكار والجعدان المحليات والمهجنات، حيث حلقت «الشاهينية» لهجن العاصفة، بلقب الشوط الثالث، مسجلة زمناً قدره 8.52.5 دقائق، وخطفت «الشاهينية» لقب الشوط الرابع لهجن العاصفة، مسجلة زمناً قدره 8.57.0 دقائق، لتبصم هجن العاصفة بالخمسة في الشوط الخامس، بعد انتزاع «شاهين» اللقب، مسجلاً زمناً قدره 8.58.1 دقائق.

هجن الرئاسة

وظهر شعار هجن الرئاسة في الشوط السادس، بعد أن نجح «شاهين»، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي في انتزاع لقب الشوط، مسجلاً زمناً قدره 8.56.1 دقائق. وعززت «الوثبة» انتصارات هجن الرئاسة، بفوزها بلقب الشوط السابع، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، مسجلة زمناً قدره 8.57.1 دقائق.

وعاد شعار هجن العاصفة في الشوط الثامن، عبر فوز «الشاهينية» بلقب الشوط، مسجلة زمناً قدره 9.00.4 دقائق، وحلق «ناصي» للشيخ محمد بن بطي آل حامد، بلقب الشوط التاسع، بقيادة المضمر مختار أحمد، مسجلاً زمناً قدره 8.58.9 دقائق، فيما كان الشوط العاشر من نصيب «شاهين» لهجن العاصفة، مسجلاً زمناً قدره 9.03.1 دقائق.

فوز الشاهينية

ومضت هجن العاصفة في انتصاراتها، بعد نيل لقب الشوط الحادي عشر، بواسطة «الشاهينية»، مسجلة زمناً قدره 8.58.8 دقائق، وأضافت «الشاهينية» انتصاراً جديداً في الشوط الثاني عشر لهجن العاصفة، مسجلة زمناً قدره 8.59.0 دقائق.

وفاز «هملول» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الثالث عشر، بقيادة المضمر سعيد محمد مروشد، مسجلاً زمناً قدره 9.01.1 دقائق، وحلق «شاهين» لهجن العاصفة، بلقب الشوط الرابع عشر، مسجلاً زمناً قدره 9.02.8 دقائق، وفرضت «الشاهينية» لهجن العاصفة، كلمتها في الشوط الخامس عشر الأخير من أشواط المساء، مسجلة زمناً قدره 8.53.1 دقائق.

توقيت

حقق «عرب» لهجن العاصفة، أفضل توقيت في منافسات المساء، بقيادة المضمر غياث الهلالي، الفائز ببندقية الجعدان المفتوح في الشوط الثاني، مسجلاً زمناً قدره 8.45.4 دقائق، فيما سجلت «الشاهينية» لهجن العاصفة، أفضل توقيت في الصباح، والفائزة بلقب الشوط الثاني، بزمن قدره 8:56:6 دقائق.

