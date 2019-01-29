32 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الثنايا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل اليوم منافسات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للهجن العربية الأصيلة، في ميدان المرموم، حيث يشهد اليوم السابع للمهرجان، إقامة 32 شوطاً، مقسمة بالتساوي على فترتي الصباح والمساء، في سن الثنايا «سيارات ونقدي»، لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كلم، أهمها في الفترة المسائية، التي تشهد 16 شوطاً، وتنطلق في الثانية ظهراً، وستكون البداية بـ 4 سباقات للرموز، منها سباقان على كأس ولي عهد دبي، وسباقان على البندقية، وخصصت الكأس الأولى في انطلاقة الفترة المسائية للبكار المفتوح، وينال الفائز به جائزة نقدية 400 ألف درهم، فيما ينال الوصيف ربع مليون درهم، والثالث 150 ألف درهم، والرابع 100 ألف درهم، والخامس 50 ألف درهم.

الشوط الثالث

ويقام سباق الكأس الثاني في الشوط الثالث، بذات جوائز الشوط الأول، وخصص لبكار الإنتاج المفتوح، أما سباقا البندقية، يقام الأول في الشوط الثاني للجعدان المفتوح، وخصصت مع البندقية جائزة نقدية 300 ألف درهم للفائز الأول، و150 ألف درهم للوصيف، و100 ألف درهم للثالث، و70 ألف درهم للرابع، و40 ألف درهم للخامس، ويقام السباق الثاني في الشوط الرابع لجعدان الإنتاج المفتوح، وخصصت له نفس الجوائز.

وبعد أشواط الرموز، يقام 12 شوطاً للبكار والجعدان محليات ومهجنات، وجائزة الفائز في كل شوط، سيارة من فئة الدفع الرباعي، كما خصصت جوائز نقدية متفاوتة لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر، تبدأ من 20 ألف درهم، حتى 5 آلاف درهم.

الفترة الصباحية

تشهد الفترة الصباحية اليوم، التي تنطلق في السابعة صباحاً، 16 شوطاً مخصصاً للبكار والجعدان محليات ومهجنات، وتبدأ بـ 10 أشواط مخصصة للإنتاج، وخصصت لها 10 سيارات للفائزين الأوائل، مع جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر، تليها 6 أشواط أخرى للمحليات والمهجنات، وتم رصد جوائز نقدية لها، حيث ينال الأول في كل شوط 20 ألف درهم، كما خصصت جوائز أخرى لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر، تتفاوت من 15 ألف درهم حتى 4 آلاف درهم، ويصل مجموع السيارات المخصصة للفائزين في سباق اليوم، 22 سيارة من فئة الدفع الرباعي.

إنجازات

أعرب المضمر سعيد العويسي عن سعادته بإنجازات هجن العاصفة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وقال إن حضور أصحاب السمو الشيوخ وفي مقدمتهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، هو فأل خير وبمثابة دعم كبير من أجل الفوز، مشيراً إلى أن المنافسات في سن البكار تعد فيها الأوراق مكشوفة نسبياً بخلاف سن اللقايا والإيذاع، حيث تعد حظوظ هجن الرئاسة أقوى في سن البكار.