9 انتصارات لـ«العاصفة» في الفترة الصباحية

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أقيم 16 شوطاً في الفترة الصباحية في انطلاقة اليوم السادس للمهرجان، ضمن منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الإيذاع لمسافة 6 كلم، وتألقت هجن العاصفة بشكل لافت تحت قيادة مضمرها المتألق غياث الهلالي بتحقيقها الفوز في 9 أشواط من 16، فيما حققت هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية 3 انتصارات.

وأسفرت النتائج الكلية لهذه الفترة عن افتتاح هجن العاصفة للانتصارات بتصدر «الشاهينية» للشوط الأول للبكار المحليات ونجحت في الوصول لخط النهاية في 9:00:1 دقائق واحتفظت العاصفة بصدارة الشوط الثاني أيضاً للبكار المهجنات عبر «الشاهينية» أيضاً في زمن قدره 8:56:6 دقائق، واستمرت العاصفة في المركز الأول في الشوط الثالث للجعدان المحليات عبر «شاهين» الذي وصل في زمن قدره 9:7:4 دقائق ثم استهلت هجن الرئاسة انتصاراتها تحت قيادة المضمر سلطان الوهيبي في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بوصول «شاهين» لخط النهاية في 9:4:3 دقائق.

الشوط الخامس

وأهدت «الظبي» لقب الشوط الخامس للبكار المحليات إلى مالكها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في زمن قدره 9:5:5 دقائق بقيادة المضمر سعيد سالم السبوسي قبل أن تعود هجن العاصفة للظفر بصدارة الشوط السادس للبكار المهجنات عبر «الشاهينية» في زمن قدره 9:4:3 دقائق، وأضاف «معدي» الفوز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط السابع المخصص للجعدان المحليات في 9:5:6 دقائق بقيادة المضمر أحمد علي العويسي ثم فوزاً ثالثاً لسموه في الشوط الثامن للجعدان المهجنات حققه «السيف» في زمن قدره 9:6:7 دقائق بقيادة المضمر خالد المر بن حلوة.

وعادت هجن العاصفة للتألق في الشوط التاسع المخصص للبكار المحليات بفوز «الشاهينية» به في زمن قدره 9:3:2 دقائق، وبنفس الاسم «الشاهينية» واصلت هجن العاصفة تربعها على المركز الأول في الشوط العاشر للبكار المهجنات في زمن قدره 9:2:3 دقائق، وأهدى «شاهين» لقباً آخر لهجن العاصفة في الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات في 9:5:4 دقائق، وعادت هجن الرئاسة للمركز الأول في الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات عبر «معزز» في زمن قدره 9:9:6 دقائق بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي.

فوز «الطيارة»

وحلقت «الطيارة» بلقب الشوط الثالث عشر للبكار المحليات لصالح هجن الرئاسة في 9:5:5 دقائق بقيادة المضمر أحمد مطر الخيلي فيما أعادت «الشاهينية» هجن العاصفة للمركز الأول في الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات في زمن قدره 9:3:1 دقائق، وحققت «الظفرة» الفوز للشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان في الشوط الخامس عشر للبكار المحليات في 9:7:9 دقائق، قبل أن تختتم هجن العاصفة انتصارات الفترة الصباحية في الشوط السادس عشر للبكار المهجنات عبر «الشاهينية» في زمن قدره 9:2:3 دقائق.