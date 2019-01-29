«طائرة الجزيرة» تتطلع للقب الشتاء أمام العين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يلتقي العين مع ضيفه الجزيرة، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري العام للكرة الطائرة رجال، والتي تم تأجيلها لظروف استضافة كأس آسيا الحالية لكرة القدم، وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للجزيرة، لأن فوزه بها يعني تتويجه بطلاً للشتاء، إلى حين انطلاقة مباريات الدور الثاني للدوري يوم الجمعة المقبل، والذي يتم في نهايته، تصعيد الأربعة الأوائل للعب دورة «البلاي أوف» على اللقب.

ويحتل الجزيرة المركز الثاني برصيد 23 نقطة، وفوزه يصعد به إلى قمة الترتيب، والذي يحتله شباب الأهلي حالياً بفارق نقطة واحدة، فيما يبحث العين عن الفوز، للتقدم في الترتيب، إذ يملك العين 17 نقطة من 6 انتصارات، وفوزه بأي نتيجة، يعني تقدمه ثالثاً، وتراجع النصر ورصيده 19 نقطة من 6 انتصارات، إلى المركز الرابع.