صقر القاسمي يشارك في مبادرة «نمشي معاً»

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أكد الشيخ صقر بن سعود القاسمي، رئيس نادي التعاون، أن دولة الإمارات أضحت نموذجاً يحتذى في تعزيز مشاركة وتمكين أصحاب الهمم، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرامية إلى الدمج المجتمعي الشامل لجميع فئات المجتمع بمن فيهم أصحاب الهمم، والتي تجسد كل المفاهيم التي تسعى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات إلى ترسيخها داخل المجتمع الإماراتي، وتعكس الصورة الإيجابية للدولة في الخارج.

ففي هذه المبادرة تتجلى ثقافة الإمارات وسياساتها العادلة والتي تساوي بين جمع أفراد المجتمع من دون تمييز، كما تتجلى خططها في تمكين وتأهيل أصحاب الهمم ليكونوا شركاء في مسيرة التنمية ومكوناً طبيعياً من النسيج الاجتماعي للوطن، جاء ذلك خلال مشاركته في مبادرة «نمشي معاً» التي نظمتها إمارة رأس الخيمة في جزيرة المرجان من ضمن البرامج التوعوية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، الهادفة لنشر الوعي وإشراك ودمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، للمشي جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع تمهيداً لاستضافة الألعاب العالمية أبوظبي، والتي ستعقد في مارس المقبل.

شارك في الفعالية الشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير المكتب الإعلامي لسمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي وعدد كبير من الشخصيات الرياضية ومن الدوائر والمؤسسات الحكومية.