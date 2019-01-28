انطلاقة قوية لمونديال القدرة الشطرنجية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

انطلقت أمس، منافسات بطولة العالم للقدرة الشطرنجية لحل المسائل والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وبمشاركة كبيرة من اللاعبين من مختلف دول العالم فضلاً عن أبطال وبطلات من الإمارات من مختلف الأندية، وشهدت المنافسات التي أقيمت بفندق نوفتيل بداية قوية بوجود بطل العالم البولندي مورديزيا ولاعبي روسيا بافلوف وايفجيني وكوستانتين إضافة إلى البطلة الإماراتية آمنة نعمان ونحو 250 لاعباً ولاعبة آخرين، وتميزت انطلاقة البطولة أيضاً، بوجود لاعبتي مملكة البحرين مليحة الجمري ورانيا السلطي.

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وشهدت منافسات اليوم الأول مشاركة طلال الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للشطرنج والثقافة بصفته كلاعب، ومن جانبه رحب الدكتور عبدالله آل بركت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالمشاركين متمنياً لهم النجاح وقال : نقدم الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لرعايته ودعمه الحدث وسعداء بهذا التجمع المميز لأفضل اللاعبين والروح العالية خلال المنافسات .