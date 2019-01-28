الهاشمي: الشارقة منصة صناعة أبطال الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي-البيان الرياضي

ثمن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في نشر وتطور رياضة الجوجيتسو في الشارقة، وأكد الهاشمي أن الرياضة الإماراتية محظوظة بدعم قادتها وشيوخها، وأن الجوجيتسو رياضة النبلاء، لم تعد رياضة في مضمونها وأسلوبها بل ثقافة مجتمع، تحمل الكثير من القيم والمعاني السامية، أهمها الانضباط والإصرار والصبر والتحمل والشجاعة والعزيمة، وتساهم في بناء أجيال قوية قادرة على تحمل تبعات الحاضر والمشاركة الفعالة في بناء حضارة المستقبل.

منصة للأبطال

وأضاف الهاشمي: الحضور رفيع المستوى من المسؤولين في مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة أضاف للجولة الثانية من البطولة زخماً كبيراً، وكانت مثالية ورائعة في التنظيم، ومن جهتنا نتوجه بالشكر إلى كل من حضر، ونثمن دعمهم جميعاً، ونعد أن الشارقة من أهم المنصات التي تصنع الأبطال القادرين على تمثيل المنتخب ورفع علم الدولة في كل المحافل، وأنها سوف تدعم نجاحات الاتحاد في تحقيق المزيد من الإنجازات بكل المناسبات، وأن الجوجيتسو في ظل الدعم الذي تلقاه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هدفها المركز الأول والرقم واحد على المستوى العالمي، بعد أن أصبحت أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية، وعاصمة القرار العالمي أيضاً بانتقال مقر الاتحاد الدولي إليها.

تطور اللعبة

وقال الهاشمي: الجوجيتسو تتطور في كل إمارات الدولة، وهدفنا أن تدخل كل البيوت، وفي ظني أن المدارس قامت وتقوم بدور كبير في نشر وتطوير اللعبة من خلال برنامج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للجوجيتسو المدرسي، وإن الأسرة يقع على عاتقها دور كبير برفد الاتحاد والمدرسة بأبنائها وتشجعيهم، ولولا هذا المثلث ما وصل عدد ممارسي هذه الرياضة إلى أكثر من 140 ألف لاعب ولاعبة، وفي ظني أن المجالس الرياضية، والأندية دخلت على الخط أيضاً في المرحلة الأخيرة، وتقوم بعمل رائد لدعم برامج الاتحاد في نشر ثقافة الجوجيتسو وتوفير كل عناصر الدعم لبرامج الاتحاد من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، ومن هنا أنتهز هذه المناسبة وأتوجه بالشكر والتقدير إلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وكل أعضاء المجلس، على الدعم الكبير الذي قدموه لإنجاح الجولة الثانية لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو المخصصة لأبناء الإمارات من منتسبي الأندية، والتي أقيمت بنادي الشارقة أخيراً، وخرجت بأفضل صورة.

نجاح كبير

ومن ناحيته عبر يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة بالشارقة، وبالجهد الكبير الذي بذله كل المعنيين في الشارقة، مؤكداً أن حرص الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وأحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لألعاب الدفاع عن النفس، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسليمان الهاجري رئيس شركة الشارقة للألعاب المصاحبة يؤكد الاهتمام الكبير بالحدث، ويعكس مدى الرغبة في تطوير اللعبة بكل أندية الشارقة.

دور الأندية

أشاد يوسف البطران بدور الأندية الكبير في تطبيق برامج الاتحاد، وقال: مجلس الإدارة حريص على الاجتماع بهم في الكثير من المناسبات والعمل معهم على تذليل كل الصعاب، حيث تعد الأندية أجنحة الاتحاد التي يحلق بها ، ويجب أن تضطلع بدور مهم مع الأكاديميات في استقطاب خريجي المدارس، واستيعاب طاقاتهم في تطوير المواهب.