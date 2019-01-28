الدرمكي يحقق فوزه الأول بالضربة القاضية في «محاربي أبوظبي»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

اختتمت أمس بطولة محاربي أبوظبي للفنون القتالية في أبهى حلة على صالة مبادلة آرينا بالعاصمة أبوظبي، والتي جرت ليوم واحد وضمت 11 نزالاً لأسماء لامعة في الفنون القتالية المختلطة، وحظيت المنافسات بحضور جماهيري سجل 1500 مشجع من جاليات مختلفة للدولة، وتابعها عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وفؤاد دندن سفير الجمهورية اللبنانية بالإمارات وأدريان ماسيلارو سفير رومانيا بالدولة، وشهدت المنافسات تألق البطل الإماراتي أحمد الدرمكي بتحقيق أول فوز شخصي في الفنون القتالية المختلطة، وجاء بالضربة القاضية على خصمه السوداني نور الدين عصام.

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شهدت البطولة نزالاً من العيار الثقيل جمع وتالق البريطاني أولي طومسون، حامل لقب «أقوى رجل» في بريطانيا ومقاتل UFC المخضرم وهزم اللبناني رومان وهبة لاعب نوجوريا دبي، ليكون أفضل مقاتل في فئة وزن الثقيل.