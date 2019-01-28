الألماني فيليب يتوّج بجائزة لونجين الكبرى

المصدر: دبي- فائز بجبوج

توّج الفارس الألماني فيليب وايسهاوت، على صهوة الفرس «كاتوكيا 2»، بجائزة الشارقة الكبرى، برعاية لونجين، في ختام بطولة الشارقة الدولية (19) لقفز الحواجز، من فئة الثلاث نجوم، والتي أقيمت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم ورعاية أنشطة الفروسية، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، فاز السعودي رمزي الدهامي بالجواد «سيدان»،بالجائزة الكبرى المصغرة

حسم السوري أحمد حمشو منافسة الحواجز الستة، بالجواد «ليونيل»، وفاز بالصدارة، وأحرز موفي الكربي، بالفرس «بوغبا»، جائزة الشراع، نال جائزة فئة النجمة الواحدة، والمخصصة لخيول القفز الصغيرة، المصري عبد القادر سعيد، بالفرس «نايس غيرل دو موزي زد»، وفاز بجائزة الشراع الدولية للفرسان الأشبال، الأردني يوسف البكري، وبجائزة الشراع للمنافسة الدولية لفئة الفرسان الناشئين، سلطان العواني على صهوة «أجيال».