كأس نائب رئيس الدولة تزيّن شباب الأهلي

المصدر: دبي- فائز بجبوج

زينت كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، خزانة نادي شباب الأهلي، للمرة الثانية على التوالي بكيانه الجديد، بعد أن توج بها رجال الفريق الأول عقب تغلبهم أول من أمس على فريق الشارقة 22/‏‏23، في النهائي المثير الذي احتضنته صالة نادي النصر، وأهدى اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي نيابة عن إدارة النادي والفريق والجهاز الفني واللاعبين، الإنجاز الغالي، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي، وإلى كل عشاق ومحبي النادي، وقال المري إن دعم واهتمام قيادة النادي بالفرق واللاعبين، وراء تلك النجاحات، مشيداً بروح اللاعبين التي قادتهم للفوز المستحق، على فريق قوي وعنيد بحجم فريق الشارقة بطل السوبر وكأس الإمارات، وأكد أن النهائي كان مسك الختام للنسخة العشرين للبطولة، واعتبر الفوز بالبطولة فأل خير لبطولات قادمة.

المدفع يبارك

و قدم خالد المدفع الأمين العام المساعد في الهيئة العامة للرياضة، التهنئة إلى قيادة نادي شباب الأهلي على الفوز بكأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، وقال: سعدنا بالمستوى الرفيع الذي قدمه الفريقان وشكل مسك الختام للبطولة التي أقيمت باللاعبين المواطنين في غياب تام للاعبين الأجانب، وهو ما سمح لأبنائنا في إبراز قدراتهم على قيادة فرقهم، وهذا سيكون له مردوده الإيجابي على المنتخب ، وأضاف : تنوع ألقاب البطولات بين أندية اللعبة، يؤكد أن المستويات متقاربة، وهذه ظاهرة صحية وليست مقصورة على فريق واحد، وهو ما يحفز الجميع للفوز وهناك اهتمام كبير من الأندية باللعبة، وقدم المدفع التهنئة لفريق الشارقة على العرض الجيد ولاتحاد اليد برئاسة محمد عبد الكريم جلفار، على نجاح البطولة، ووجه شكره لإدارة نادي النصر على استضافة النهائي.

الاتجاه الصحيح

و أشاد محمد شريف نائب رئيس اتحاد كرة اليد بالمستوى الرفيع والذي وصفه بالرائع لما قدمه طرفا المباراة النهائية والتي شكلت مسك الختام للبطولة الغالية والتي تحمل اسم صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وخاصة أن أبناء الإمارات هم من صنعوا هذا الأداء على ارض الواقع والذي يبعث على التفاؤل بمستقبل اللعبة في دولتنا في ظل تواجد مثل هذه الكوكبة من اللاعبين المواطنين وتصب في النهاية بمصلحة المنتخبات ، واعتبر النجاح الكبير الذي شهدته المباراة والاحتفالية بالختام هو فوز للجميع قيادة للعبة ولأسرتها في الدولة وعشاق اللعبة ونجومها، وخاصة أن النتيجة حسمت في الأمتار الأخيرة .

رهان كبير

واعرب الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي للجنة الألعاب الجماعية بشباب الأهلي، عن سعادته بالفوز والذي يعتبر الإنجاز الأول لهذه الكوكبة من اللاعبين بالموسم ، مشيراً إلى أن أبناء النادي، يدركون حجم المسؤولية وقال: البطولة الغالية، بداية العودة لمنصات التتويج وحصد البطولات اوأكد ماجد أن ما أثلج صدور إدارة النادي أن اللقب جاء بأيد مواطنة 100% من جهاز فني وإداري ولاعبين، وبدعم لا محدود من قيادة النادي.

قائمة الشرف

تضمنت القائمة الشرفية لأبطال كأس نائب رئيس الدولة كلاً من ماجد أهلي مشرف اللعبة والإداري سلطان جمعة والمدرب خالد احمد ومساعده السيد رضا وأخصائي العلاج عبد العزيز صالح واللاعبين عيسى البناي ووحيد مراد وأحمد ربيع ومحمد جمعة وسلطان عبيد وعبد الله درويش ومرزوق أحمد ويوسف بلال ومحمد يوسف وفارس أحمد وعمر ناصر وراشد إسماعيل وعبد الرحمن خميس وعمر خليفه وإبراهيم علي، وغاب عن الفريق بدواعي الإصابة عبد الله أحمد البلوشي.