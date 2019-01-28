اتفاقية تعاون بين الاتحادين العربي والأوروبي لبيوت الشباب

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية الهيئة العامه للرياضة، تستضيف جمعية الإمارات لبيوت الشباب، مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحادين العربي والأوروبي لبيوت الشباب، وذلك بمقر مجلس أبوظبي الرياضي الأربعاء المقبل، في حضور معالي محمد خلفان الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة، وجاسم علي رجب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لبيوت الشباب، وروب ماجرك رئيس الاتحاد الدولي، وعدد من المسؤولين في مجلس أبوظبي الرياضي ورئيس الاتحاد الأوروبي جيرهرد كولر ونائب رئيس الاتحاد العربي لبيوت الشباب محمد الخربوش، وأعضاء مجالس ادارات الاتحادين العربي والأوروبي وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لبيوت الشباب و لفيف من القيادات الرياضية المحلية والدولية، ورحب جاسم علي رجب، بضيوف الإمارات متمنياً لهم النجاح بالوصول للأهداف المرجوة، بما يخدم توجهات الاتحادين العربي والأوروبي، مؤكداً أن اللجنة المنظمة لهذا الحدث انتهت من التحضيرات وأصبحت جاهزة لاستضافة هذا اللقاء التاريخي، وأوضح أن هدف جمعية الإمارات هو الاطلاع على الأفكار التي يتمتع بها أعضاء الاتحادين الأوروبي والعربي، وستكون هنالك لقاءات جانبية تشاورية للاستفادة من الخبرة العالمية.