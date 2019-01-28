«خماسيات دبي القضائي» 4 فبراير بشعار «التسامح»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق 4 فبراير المقبل بطولة خماسيات كرة القدم«التي ينظمها معهد دبي القضائي وتحمل مسمى»بطولة التسامح«، تناغمًا مع محاور مبادرة»عام التسامح في الإمارات«وتقرر إقامة المباراة النهائية 12 مارس، وقال القاضي الدكتور جمال السميطي،مدير عام معهد دبي القضائي، سعدنا بالإعلان عن فعاليات البطولة التي ننظمها بنجاح منقطع النظير للعام السابع على التوالي، لاسيما وأنها تستقطب في كل دورة نخبة المؤسسات في دبي ونتشرف هذا العام بإطلاق البطولة تحت شعار «عام التسامح» تناغما مع استراتيجيات ورؤى قيادتنا الرشيدة، من أجل ترسيخ واحدة من أعلى القيم التي اتسم بها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان«طيب الله ثراه»، و تستقطب البطولة اهتماماً إعلامياً وشعبياً واسع النطاق، وتسهم في تفعيل التعاون، والتشجيع على ممارسة الرياضة بين الشباب.

من ناحية أخرى تم اعتماد الفرق التي تمثل الدوائر والمؤسسات المشاركة، بحضور القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، وعدد من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام وشهد المؤتمر الصحافي الذي أقيم في مقر معهد دبي القضائي إجراء مراسم قرعة الدورة السابعة.

يشارك في المنافسات 20 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة، وتم تقسيم الفرق إلى 5 مجموعات، و تضم البطولة 53 مباراة ويتكون الدور الأول من 30 مباراة، ويستمر حتى 17 فبراير، وتقام 20 مباراة بالدور الثاني من 19 فبراير وحتى 5 مارس، وتقام مباراتا الدور نصف النهائي 10 مارس، والمباراة النهائية 12 مارس.

وكانت الدورة الأولى من بطولة الخماسيات انطلقت 2013 بثمانية فرق، وفازت بها النيابة العامة، وفاز بالنسخ الخمس التالية ليفوز كل من: جمارك دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، شرطة دبي، النيابة العامة والإدارة العامة للدفاع المدني.

وتشمل قائمة الرعاة كلاً من: تعاونية الاتحاد «الراعي الذهبي»، سيرما للمياه «الراعي الفضي»، جريدة «البيان» ودبي الرياضية و«البراجيل»، الرعاة الإعلاميين.