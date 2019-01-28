فارس المزروعي يثمّن دعم القيادة الرشيدة لمسيرة الرياضات التراثية

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

ثمّن معالي فارس محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمسيرة الرياضات التراثية، متقدماً بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرعايته الكريمة للرياضات التراثية وتوجيهاته السديدة، مشيداً باهتمام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ودعمهم الكبير الذي أسهم بتحقيق التميز والنجاح للموسم السادس لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور منذ انطلاقه حتى ختامه.

وأكد المزروعي أن حضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، لليوم الختامي للبطولة الغالية خير دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بنهضة الرياضات التراثية، ودورها الرائد في دعم مسيرة تقدمه وتنمية حضوره بجميع المناسبات، منوهاً بأهمية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور ومكانته بين الفعاليات والأحداث التراثية للموسم السادس على التوالي، باعتبارها البطولة الأغلى بتاريخ صقارة الإمارات والأهم في أجندة نادي أبوظبي للصقارين لما تحمله من اسم غالٍ على قلوب الجميع.