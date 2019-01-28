«جودة» تظفر بناموس شوط الشيوخ في سويحان

المصدر: سويحان - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، فعاليات اليوم الثامن لمهرجان سموه التراثي، في نسخته الثالثة عشرة، في ميدان سويحان، الذي ينظمه النادي، ومركز سلطان بن زايد. وتابع سموه من على المنصة الرئيسة، فعاليات مزاينة الإبل الأصايل لفئة «حقايق بكار»، ضمن أشواط «الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل»، وأبناء القبائل الفضي، وأبناء القبائل الذهبي، والتلاد، وشهد جانباً من تتويج الفائزين، فيما تواصلت نشاطات السوق الشعبي، وخيمة التسامح، بفقرات فنية وفلكلورية وتراثية، ومسابقات ثقافية وتراثية جماهيرية.

تتويج

وتوج الشيخ محمد بن ركاض العامري، والشيخ عبيد بن سالمين المنصوري، وحميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان، الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في أشواط مزاينة الإبل المحليات الأصايل، لفئة «حقايق بكار»، في اليوم الثامن من مهرجان سلطان بن زايد التراثي، حيث يحصل الفائز الأول على سيارة، بينما يحصل الفائزون من الثاني وحتى العاشر على مبالغ نقدية، تتراوح بين 10 آلاف إلى 45 ألف درهم.

وحازت ناموس شوط «الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل» والسيارة، المطية «جودة» للشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، وجاءت في المركز الثاني «جواهر» للشيخ محمد بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، تليها «نوف» لبدر بن ناصر بن حمد المعولي، ثم «كود» لعبد الله بن محمد الحرسوسي، و«لحقة» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، و«فريدة» لسعيد بن حميد المنصوري، ثم «مزايين» لمالكها سالم سعيد سهيل طاهي الراشدي، وفي المركز الثامن «الظبي» لمالكها حمد محمد مبارك الأحبابي، وحلت في المركز التاسع «المسك» لمالكها الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، فيما حصلت على المركز العاشر «لكزس» لمالكها البخيت عيضة بن طناف المنهالي.

وفي شوط «أبناء القبائل الفضي»، حازت المطية «أفعال» لمحمد بن عايض القحطاني، وحازت الناموس والسيارة، وحلت في المركز الثاني «رجوة» لمحمد عبد الله السعدي، وفي المركز الثالث «جبارة» لعبد العزيز محمد القحطاني.

وحازت المطية «الظفرة» لخميس محمد سيف المنصوري، ناموس شوط «أبناء القبائل الذهبي» والسيارة، فيما حلت في المركز الثاني «أمجاد» لهلال حمد المعولي، تليها «صدارة» لحمد بن هلال المالكي.

وحصدت المطية «جماهير» لأحمد عبد الله المررناموس شوط «التلاد»،والسيارة، تليها «صفوة» لمبارك عبيد المنصوري، ثم «الطايلة» لسلطان بن هياي المنصوري.

قلب المهرجان

أكد الدكتور عبيد علي راشد المنصوري نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائب رئيس اللجنة العليا بالمهرجان، رئيس اللجنة الإعلامية، أن المهرجان سلطان بن زايد التراثي بتنوّع وثراء فعالياته وبرامجه، نجح في استقطاب مختلف وسائل الإعلام، التي قدّمت منذ انطلاقته قبل أسبوع برامج وتغطيات تتمتع بالشمولية والمهنية العالية، وقال: الإعلام قلب المهرجان النابض.