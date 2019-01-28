أحمد بن سعيد يتوج ديشامبو بطلاً لـ «غولف دبي»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توّج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، الأمريكي بريسو ديشامبو «26 عاماً»، المصنف الخامس عالمياً، بلقب «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» للغولف، في نسختها الثلاثين، والتي أقيمت على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، وهو اللقب الأول تاريخياً في مسيرته الاحترافية التي تعود إلى عام 2016، نجح ديشامبو في تسجيل رقم قياسي جديد، بلغ 24 ضربة تحت المعدل، وحصل النجم الأمريكي على جائزة المركز الأول، البالغة مليوناً و986 ألف درهم، وساعة قيمة من «أوميغا»، الراعي الرسمي للبطولة.

وحضر مراسم التتويج، كل من الشيخ فاهم القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، ومحمد الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ووليد العطار مدير التسويق التنفيذي في الإمارات العالمية للألمنيوم، ومصطفى الهاشمي المدير التنفيذي للضيافة والترفيه في وصل، وعادل الزرعوني نائب رئيس اتحاد الغولف الأمين العام للاتحاد العربي، وكيث بيلي الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية، وممثلين عن الشركات الراعية.

إشادة

أشاد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي الإماراتي للغولف، بالدور الفاعل الذي قدمته البطولة على مدار 30 عاماً، ومثمناً نجاحاتها، لكونها شاهدة في أكثر من نسخة على ولادة نجم جديد على الساحة العالمية، وقال في تصريحات صحافية، إن فوز ديشامبو في دبي، وضعه على أول طريق النجومية، في حالة مشابهة لتلك التي شهدناها في عام 2009، حين قاد لقب دبي للكشف عن نجومية الإيرلندي روري ماكلروي، الذي نجح بعد أعوام عدة من انتصاره بدبي، ليصبح بطلاً للعالم، ما يؤكد أن البطولة تصنع نجوم العالم.

سعادة

وأعرب بريسو ديشامبو، عن سعادته بتحقيق أول لقب في مسيرته الاحترافية من دبي، وقال «لقب دبي جعل الحلم الذي انتظرته أكثر من عامين، يتحول إلى حقيقة، خصوصاً أنه لقبي الأول في مسيرتي الاحترافية، التي تعود إلى عام 2016». وقال: "الفوز لم يأتِ بسهولة، خاصة أن أدائي لليوم الأول لم يكن ضمن مستوى الطموحات، قبل أن تتحسن الأمور تدريجياً، بدءاً من اليومين الثاني والثالث، اللذين تمكنت خلالهما في تقليص الفارق عن أصحاب الصدارة، استمرت حتى الحفرة الأخيرة، قبل أن أنجح في انتزاع الفوز".

رقم جديد

ونجح ديشامبو في تحطيم الرقم القياسي للبطولة، البالغ 23 ضربة تحت المعدل، والمسجل العام الماضي باسم الصيني لي، بعد أن تمكن على مدار الأيام الأربعة من حصد 24 ضربة تحت المعدل، كانت كفيلة له في انتزاع المركز الأول، بفارق سبع ضربات تحت المعدل، عن المصنف 45 عالمياً، الإنجليزي مات واليس، الذي حل في المركز الثاني، وحصد الجائزة المالية لهذا المركز، البالغة 361 (1.3 مليون درهم)، ولتذهب جائزة المركز الثالث (747.3 ألف درهم)، مناصفةً بين كل من الإنجليزيين بول وارينغ وإيان بولتير، المصنفين 179 و36 على العالم، بجانب الإسبانيين سيرجيو غارسيا وألفارو كيروش، المصنفين 27 و418 عالمياً، وبالإضافة لحامل لقب نسخة العام الماضي، الصيني هاو تونغ لي، الذين سجل كل منهم رصيد 16 ضربة تحت المعدل.

فشل

فشل الصيني هاوتونغ لي حامل لقب نسخة العام الماضي، والمصنف التاسع، 43 عالمياً، في الاحتفاظ بلقبه، عقب إنهاء الصيني منافسات الأيام الأربعة لبطولة دبي، مكتفياً بضربة تحت المعدل، وانهى البطولة في المركز الثالث مكرر .

حارب: قوة المنافسات تعكس العراقة

أكد سعيد حارب، أن قوة المنافسات، في بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف، عكست عراقتها مشيداً بنجاح المنافسات مؤكداً أنها من الأحداث المهمة في روزنامة دبي، التي يزيد عددها على 400 فعالية سنوياً، وقال : البطولة تعد من الأحداث الرئيسة، بفضل مشاركة أفضل لاعبي العالم، والانتشار والتغطية الإعلامية الواسعة التي تحظى بها على المستوى الدولي، بما يسهم بعكس الصورة الإيجابية عن «دانة الدنيا»، بوصفها وجهة رياضية وحضارية فريدة من نوعها.