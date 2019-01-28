حمدان بن محمد يشهد تحدّي الإيذاع لهجن أبناء القبائل

المصدر: دبي- ياسر قاسم، وعلي الظاهري

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، منافسات الفترة المسائية في اليوم الخامس لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، في ميدان المرموم بدبي، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس، والذي قام بتتويج الفائزين بالرموز الأربعة، بحضور علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وسط تصفيق حار من الجمهور والحضور.

وشهدت أشواط المساء، البالغ عددها 18 شوطاً، تحدياً وإثارة بين هجن أبناء القبائل في سن الإيذاع لمسافة 6 كم. وحققت «منصورة» الفوز في الشوط الأول، وأهدت مالكها علي فرج علي بن حمودة، كأس سمو ولي عهد دبي للبكار المفتوح، مسجلة زمناً قدره 8.56.2 دقائق.



فوز «خلاب»



وانتزع «خلاب» لسعيد أحمد محمد بن دري الفلاحي، بندقية الجعدان المفتوح، مسجلاً زمناً قدره 8.55.3 دقائق. وحلقت «الزعفرانة» بكأس سمو ولي عهد دبي للبكار لفئة الإنتاج، مهدية فهيد محمد فهيد العجمي، لقب الرمز الثالث، مسجلة زمناً قدره 9.00.4 دقائق.

ونجح «المختبر» في الفوز ببندقية شوط الإنتاج المفتوح للجعدان، لمحمد راشد محمد المنصوري، مسجلاً زمناً قدره 8.57.7 دقائق. وفي الأشواط الأخرى، المخصصة للبكار والجعدان المحليات والمهجنات، خطفت «ميزة» لقب الشوط الخامس لمنصور سيف علي بن دري المنصوري، مسجلة زمناً قدره 8.56.8 دقائق. تصدرت «ناصية» الشوط السادس لسالم سعيد الخييلي، مسجلة زمناً قدره 8.54.0 دقائق، وهو أفضل توقيت ضمن منافسات المساء.



«صياد» يصطاد



واصطاد «صياد» لقب الشوط السابع، لمالكه علي حليس سعيد العفاري، مسجلاً زمناً قدره 8.58.2 دقائق، وأهدى «وافي» لقب الشوط الثامن، إلى جمعة سعيد علي الزرعي، مسجلاً زمناً قدره 9.04.1 دقائق.

وأهدت «محنة» لقب الشوط التاسع، إلى محمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي، مسجلة زمناً قدره 8.59.4 دقائق. وتألقت «الجذابة» بعد نيل لقب الشوط العاشر، لسعيد علي سعيد البريص المري، مسجلة زمناً قدره 9.00.8 دقائق. وظفر «الشهم» لسالم علي حماد اجتبي، بلقب الشوط الحادي عشر، مسجلاً زمناً قدره 9.01.6 دقائق. ونال «هداد» لمحمد عبيد بالضبيعة الكتبي، لقب الشوط الثاني عشر، مسجلاً زمناً قدره 8.58.1 دقائق.



تألق «الشاهينية»



وحلقت «الشاهينية» لصقر فالح سوقان الدغفلي البقمي، بلقب الشوط الثالث عشر، مسجلة زمناً قدره 9.02.3 دقائق. وتسيدت «شغف» لسالم سعيد منانة الكتبي، الشوط الرابع عشر، مسجلة زمناً قدره 9.01.8 دقائق.



وحققت «جزل» لصغير عبد الله بدر العامري، لقب الشوط الخامس عشر، مسجلة زمناً قدره 9.02.3 دقائق. واعتلت «مجد» لسالم سهيل نخيرات العامري، صدارة الشوط السادس عشر، مسجلة زمناً قدره 8.58.0 دقائق. وخطفت «مناورة» لقب الشوط السابع عشر، لمحمد حمد كردوس العامري، مسجلة زمناً قدره 9.02.7 دقائق. وأهدت «تهاني» لحميد عامر حميد عمهي المنصوري، لقب الشوط الثامن عشر، مسجلة زمناً قدره 8.56.0 دقائق.



اليوم السادس



من جهة أخرى، تتواصل اليوم منافسات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للهجن العربية الأصيلة، حيث يشهد اليوم السادس للمهرجان، إقامة 31 شوطاً في سن إيذاع، مخصصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ، أهمها في الفترة المسائية، التي تشهد 15 شوطاً، وتنطلق في الثانية ظهراً، وستكون البداية بشوطين للرموز على كأس ولي عهد دبي للبكار مفتوح، وعلى البندقية للجعدان مفتوح، وينال الفائز بالكأس، جائزة نقدية 400 ألف درهم، فيما ينال الوصيف ربع مليون درهم، والثالث 150 ألف درهم، والرابع 100 ألف درهم، والخامس 50 ألف درهم، أما شوط البندقية، ينال الفائز به جائزة نقدية 300 ألف درهم للفائز الأول، و150 ألف درهم للوصيف، و100 ألف درهم للثالث، و70 ألف درهم للرابع، و40 ألف درهم للخامس، وبعد شوطي الرموز، تقام 13 شوطاً للبكار والجعدان محليات ومهجنات، وجائزة الفائز في كل شوط سيارة من فئة الدفع الرباعي، كما خصصت جوائز نقدية متفاوتة لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر، تبدأ من 20 ألف درهم، حتى 5 آلاف درهم.



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تشهد الفترة الصباحية، التي تنطلق اليوم في السابعة صباحاً، 16 شوطاً مخصصة للبكار والجعدان محليات ومهجنات، وخصصت لجميع أشواط هذه الفترة، جوائز نقدية من الأول حتى العاشر، ينال الأول في كل شوط 20 ألف درهم، كما خصصت جوائز أخرى لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر، تتفاوت من 15 ألف درهم حتى 4 آلاف درهم.