12 فائزاً في أشواط الإنتاج لأبناء القبائل

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أقيم في الفترة الصباحية، 22 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الإيذاع لمسافة 6 كلم، منها بينها 12 شوطاً للإنتاج بجوائز كبيرة، نال كل فائز فيها سيارة من فئة الدفع الرباعي، مع جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر، فيما خصصت جوائز نقدية للأشواط من الثالث عشر حتى الثاني والعشرين.

وأسفرت نتائج أشواط الإنتاج، عن افتتاح «شواهين» للانتصارات، بفوزها بالشوط الأول للبكار المحليات، مهدية السيارة لمالكها عبد الله خلفان الشامسي، في زمن قدره 9:4:9 دقائق، وحققت «عجايب» لخلفان محمد الظاهري، لقب الشوط الثاني للبكار مهجنات في 9:4:3 دقائق، واستهل «شمردل» انتصارات الجعدان في الشوط الثالث للجعدان المحليات، مهدياً الفوز لمالكه علي سعيد الكتبي في 9:4:3 دقائق، وحقق «الزعفران» لمبارك ربيع العجمي، لقب الشوط الرابع للجعدان المهجنات في 9:5:7 دقائق.

الشوط الخامس

ونالت «وسام» لسالم العود العامري، لقب الشوط الخامس للبكار محليات في 9:8:6 دقائق، وسارت معها «شديدة» على ذات الدرب، بفوزها بالشوط السادس للبكار مهجنات في 9:7:1 دقائق، مهدية الفوز لخلفان محمد الظاهري، وظفر «وافي» لمبارك محمد سعيد العضيلي، بلقب الشوط السابع للجعدان المحليات، في زمن قدره 9:3:8 دقائق، فيما حقق «وحيشان» لفهيد محمد العجمي، لقب الشوط الثامن للجعدان مهجنات في 9:8:7 دقائق.

ونجحت «العزوم» لمحمد راشد الغفلي، في الفوز بلقب الشوط التاسع للبكار محليات في 8:57:6 دقائق، وجمعت «العزوم» بين الفوز وتحقيق أفضل توقيت في الفترة الصباحية، وحققت «وجود» لمحمد عبيد الكتبي، لقب الشوط العاشر للبكار مهجنات في 9:3:6 دقائق، وأحرز «غزلان» لعبد الله علي حمد المري، صدارة الشوط الحادي عشر للجعدان محليات في 9:7:4 دقائق، وأهدى «شاهين» لقب الشوط الثاني عشر للجعدان مهجنات، لمالكه حميد سالم ثعلوب الدرعي في 8:59:7 دقائق.

بقية النتائج

وفي بقية الأشواط، حققت «خيال» لأحمد سلطان السويدي، لقب الشوط الثالث عشر للبكار محليات في 9:8:5 دقائق، ونالت «عون» لحمد فايل الزرعي، لقب الشوط الرابع عشر للبكار مهجنات، في 9:6:9 دقائق، وحقق «الذيب» لحمد خليفة الشامسي، لقب الشوط الخامس عشر للبكار محليات في 9:4:4 دقائق، ونال «ناصي» لأحمد سلطان السويدي، لقب الشوط السادس عشر للبكار مهجنات، في 9:6:6 دقائق، فيما حققت «شيمه» لمحمد سعيد الزرعي، لقب الشوط السابع عشر للبكار محليات في 9:5:7 دقائق. واستطاعت «حفلة» لعلي مصبح المنصوري، الظفر بصدارة الشوط الثامن عشر للبكار مهجنات، في 9:8:6 دقائق، وحقق «مرحب» لسهيل سعيد العامري، لقب الشوط التاسع عشر للجعدان محليات، في 9:9:2 دقائق، وحقق «الشهم» لمحمد بطي الغفلي، لقب الشوط العشرين للجعدان مهجنات، في 9:6:5 دقائق، وحققت «شوق» لأحمد عبد الله الهلي، لقب الشوط الواحد والعشرين للبكار محليات في 9:8:2 دقائق، واختتمت «الوديعة» لمنصور محمد الهاجري، مشوار انتصارات الفترة الصباحية لشوط البكار مهجنات، في 9:5:9 دقائق.