محمد المنصوري: نقطة ثمينة في المهرجان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب محمد بن فرج المنصوري عن سعادته بفوز «المختبر» ببندقية شوط الإنتاج المفتوح المخصص للجعدان، وقال إن «المختبر» كان على الموعد وفاز بالرمز بعد منافسة قوية، متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس المجلس التنفيذي، على الجوائز السخية التي تم رصدها للفائزين في المهرجان الذي يتمنى الجميع فيه الفوز بنقطة ضمن جائزة البيرق للملاك حيث نجح في كسب نقطة ثمينة عبر الفوز الأخير.

وأضاف المنصوري لـ«البيان الرياضي»، إن المهرجان يواصل عطاءاته في النسخة الثانية هذا العام، ويعد تخصيص هذه الجوائز الثمينة هو بمثابة دعم كبير لملاك الهجن من راعي الحدث، مشيراً إلى أنه جاهز للمنافسات في سن البكار في الأيام المقبلة.