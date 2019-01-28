فرج بن حمودة: فخور بالرمز الرابع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبدى فرج علي بن حمودة سعادته الكبيرة بإضافة الرمز الرابع في سجل إنجازات الموسم الحالي، عن طريق الانتصار الأخير لـ«منصورة» الفائزة بكأس سمو ولي عهد دبي في شوط البكار المفتوح، وقال ابن حمودة لـ«البيان الرياضي»، إن «منصورة» قدمت أداء مميزاً وأثبتت جدارتها باللقب رغم المنافسة الشرسة من بقية المطايا، متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس المجلس التنفيــذي، على إقامة المهرجان الكبير الذي يشهد منافسة قوية ولا سيما أنه تم رصد جوائز قيمة للفائزين.

وكشف ابن حمودة أن الفوز في أشواط الرموز ليس سهلاً وخاصة في ظل مشاركة المطايا «السبوق»، معلناً وجود مفاجآت في مشاركاته المقبلة في سن الثنايا.