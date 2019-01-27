شباب الأهلي بطل كأس نائب رئيس الدولة لليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

احتفظ فريق شباب الأهلي بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، للعام الثاني على التوالي بفوزه أمس على الشارقة 23 - 22 في المباراة النهائية بصالة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم بنادي النصر، وحل الوصل ثالثاً بفوزه على النصر 22 -18.

شهدت المباراة سيطرة شباب الأهلي لعباً ونتيجة وأنهى الشوط الأول 13 - 11، ووسع الفارق في الشوط الثاني 20- 14.

واستعاد الشارقة توازنه في الدقائق العشر الأخيرة وضيق الفارق إلى هدف 22- 21، ولكن لم يفلح في تغيير النتيجة والتي انتهت لشباب الأهلي 23 - 22.

أدار المباراة إسماعيل سالم ومحمد ناصر وعلى الطاولة علي جعفر وربيع خميس وراقبها فنياً عبدالله خميس وإدارياً ناصر الحمادي.

قام كل من خالد المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة للرياضة واللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة الألعاب الرياضية بشباب الأهلي ومحمد شريف نائب رئيس اتحاد اليد والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي بنادي شباب الأهلي، ونبيل عاشور من اتحاد اليد بتكريم فريق شباب الأهلي بكأس البطولة والميداليات الذهبية ونال الشارقة الميداليات الفضية والوصل الميداليات البرونزية.