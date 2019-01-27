اتحاد السباحة يطلق أول برامج تطوير المدربين الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في إطار خطة اتحاد السباحة الهادفة إلى تطوير المستوى الفني للعاملين بالمجال الرياضي، من معلمي ومدربي السباحة، فقد تقرر تنظيم الدورة الدولية الأولى لإعداد وتأهيل مدربي السباحة، وذلك بالتعاون مع الشريك الفني بروفيشنال للخدمات الرياضية وجمعية المدربين الأمريكية للسباحة الاسكا، وتقام الدورة برعاية واستضافة مركز إعداد القادة بدبي، اعتباراً من بعد غدٍ الثلاثاء، وتستمر حتى أول فبراير المقبل، حيث سيحتضن المركز المحاضرات النظرية للدورة، بينما التدريبات العلمية تجرى في مسبح نادي شباب الأهلي، وقال سلطان السماحي رئيس الاتحاد إن استمرارية تقديم البرامج الفنية والاهتمام بالتعليم المستمر هي من أولويات العمل بالاتحاد ومسؤوليته تجاه القطاع الرياضي، حيث أشار إلى أن التدريب الرياضي والعلوم الرياضية المتعلقة بأحمال التدريب والانتقاء الرياضي وتخطيط تدريب الناشئين والقطاعات العمرية، وكذلك تدريب المستويات العليا، يتطور بشكل متسارع، وكل عام هناك نظريات وتطبيقات جديدة يقدمها أفضل سباحي ومدربي العالم، وأفاد السماحي أن التعاون مع شركاء فنيين في استقدام الكفاءات الرياضية من محاضرين وخبراء، أثمر عن مجموعة من الدورات وورش العمل الناجحة خلال الموسم الماضي، وأن حضور مدربي أندية الدولة والأكاديميات الرياضية بجانب الأجهزة الفنية الوطنية للمنتخبات هو أمر رئيسي، حيث يتم تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التجارب الفنية والعملية من خلال المحاضرين الدوليين.

ويشرف على الدورة المحاضر الدولي الأمريكي جاي ايدسون، والذي يشغل منصب المدير الوطني لجمعية المدربين بأمريكا، وسيحصل الدارسون على شهادات دولية معتمدة من قبل الاتحاد الإماراتي للسباحة وجمعية المدربين الأمريكية للسباحة ومن مركز إعداد القادة بدبي.