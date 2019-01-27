الكمالي: ماراثون دبي ثاني أسرع سباق عالمي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أشاد المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس الاتحاد الإماراتي، بالنجاح الذي حققته النسخة العشرين من ماراثون ستاندرد تشارترد دبي في منطقة الجميرا بدبي صباح أول من أمس، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتوّج أبطاله سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي للرياضات البحرية، وأوضح الكمالي، أن الزمن الذي حققه بطلي السباق العداء الإثيوبي غيتانة مولا تامير بطل سباق الرجال، والكينية روث تشيبنجيتش بطلة سباق السيدات هو الأفضل في تاريخ ماراثون دبي، والذي وضع الحدث في المركز الثاني من حيث حجم المشاركة والسرعة بعد ماراثون برلين الدولي، مشيراً إلى أن ماراثون دبي بدأ بزمن 2:20 ساعة، وحققه الإنجليزي آلان شيلتون، وصولاً إلى الزمن الجاري 2:03:34 ساعة.

زمن روث

وأضاف: حققت روث ثالث أسرع زمن في تاريخ الماراثون بزمن 2:17:08 ساعة، وكانت حاملة الرقم القياسي العالمي البريطانية بولا رادكليف وماري كيتاني من كينيا الوحيدتين الحاصلتين على أسرع وقت، وحطمت روث البالغة من العمر 24 عاماً الرقم القياسي لمسار دبي بأكثر من دقيقتين، رغم أنها واجهت مشكلات في تحديد زجاجات المشروبات في محطات التغذية، وتراجعت بشكل متواصل، مما قد كلفها الزمن الكيني الأفريقي، والذي تحتفظ به زميلتها ماري كيتاني، ثاني أسرع زمن في التاريخ، وهو 2.17.01 ساعة، وعموماً ما حدث طفرة كبيرة في سباق السيدات، وتابع الكمالي: في النسخة العشرين، كان جلياً أن الحدث سيشهد أزماناً وأرقاماً جديدة، وبالفعل إلى جانب الزمنين الجديدين، كان هناك حجم مشاركة وصل إلى 37800 مشارك من 140 دولة، ومنهم 20000 مشارك في سباقي 10 و4 كم، وارتفعت نسبة مشاركة المواطنين من 5 إلى 8%، ولم تكن هناك أدنى مشكلة في التسجيل، والذي جرى إلكترونياً.

وبالنسبة لتخفيض مجموع الجوائز المالية للسباق الرئيسي لماراثون دبي، قال الكمالي: الاتحاد الدولي، يجري إعادة هيكلة للماراثونات، بعدما استحدث فئة البلاتينيوم، ونحن الآن في الفئة الذهبية وهي الأعلى، ولذا قمنا بتخفيض القيمة المالية للجائزة، إلى حين التعرف على شروط الفئة الجديدة، ورؤية تقييم الماراثونات الأخرى، ثم سنعيد النظر مجدداً في تعديل قيمة الجائزة المالية.