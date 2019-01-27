أصحاب الهمم في لوحة بشرية: «شكراً بو راشد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم نادي دبي لأصحاب الهمم مبادرة «شكراً بو راشد»، حيث رسم أكثر من 300 منتسب ومنتسبة من النادي أكبر لوحة بشرية لـ«أصحاب الهمم» الخميس الماضي، بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، والتي شكلت عبارة «50 عاماً للوطن»، تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ما قدمه سموه للوطن وهذه الشريحة الفاعلة في المجتمع، فدعم نائب رئيس الدولة ومكارمه وعطائه كان وراء وصول أبطال الهمم إلى القمة، وباتوا نجوماً في المحافل القارية والدولية والذين ظهرت بصماتهم في كل المجالات، وأوضح ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم أن جميع أعضاء النادي أسهموا في رسم هذه اللوحة، تعبيراً عن الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتمنياتهم له بدوام الصحة والعافية.

دعم أصحاب الهمم

وأشار العصيمي إلى أن دعم سموه المتواصل لأصحاب الهمم، يمثل قوة دفع كبيرة وأكبر حافز لكل منتسب لهذه الشريحة الفاعلة في المجتمع من أجل مواصلة مسيرة العطاء في جميع الميادين الرياضية لرفع علم الدولة عالياً خفاقاً في جميع المحافل القارية والدولية، مبيناً أن الأبطال على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم دائماً لتكرار مشهد النجاحات على الصعد كافة، ووجه العصيمي الشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ ومجلس «أصحاب الهمم» بشرطة دبي على التعاون والتنسيق مما كان له المردود الإيجابي في نجاح الفعالية.

القلب الحنون

وبدوره، أشاد العقيد عارف مرشد مدير إدارة التفتيش الأمني بشرطة دبي بمبادرة «أصحاب الهمم»، والتي تنبع من حبهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي أولى سموه كل اهتمامه بهم من أجل حصد النجاحات على الصعد كافة، وقال: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمثل القلب الحنون لأصحاب الهمم، وشكرهم لسموه نابع من حبهم له وللقيادة الرشيدة، وأشار عارف إلى أن شرطة دبي تعتبر داعماً وشريكاً أصيلاً لأصحاب الهمم، مبيناً أن المبادرة حققت الهدف المنشود بتفاعل «أصحاب الهمم» بنادي دبي مع الحدث.

عرفان

قال المقدم الدكتور سعود الرميثي رئيس مجلس «أصحاب الهمم» بشرطة دبي إن فعالية «شكراً بو راشد» عبرت عن شكر وعرفان أصحاب الهمم، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قاد مسيرة الريادة والتميز في العديد من المجالات، مبيناً أن 50 عاماً شهدت نقلة نوعية بالدولة ودبي مما جعلها محط أنظار العالم.