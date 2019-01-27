شركة الجهات الأربع ترعى «الوحدة السوري» في بطولة دبي للسلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

قررت شركة الجهات الأربع لخدمات رجال الأعمال رعاية فريق الوحدة السوري في النسخة 30 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بمشاركة 10 فرق بينها منتخب الإمارات، في الفترة من 1 - 9 فبراير المقبل بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، والتي تجرى مراسم القرعة لها غداً، وعبّر عصام الحبيشي رئيس الشركة عن سعادته بالانضمام للشركات الراعية للبطولة التي حققت نجاحات كبيرة طوال السنوات الماضية حتى أصبحت الأولى والأكثر شعبية وشهرة في منطقة الشرق الأوسط، ووجه الحبيشي الشكر إلى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي واللجنة المنظمة على ثقتهم الغالية بانضمام شركة الجهات الأربع لرعاة البطولة.