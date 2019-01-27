المروي بطل سباق الحمرية للدراجات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نظم اتحاد الدراجات أمس، في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة، سباق الفردي العام لفئة الكبار لمسافة 75 كم، وعلى شكل 5 دورات، وشارك فيه 21 دراجاً يمثلون 5 أندية، واستطاع دراجو نادي شباب الأهلي، السيطرة على مجريات السباق، حيث فاز محمد حسن المروي بالمركز الأول بزمن قدره ساعة و46 دقيقة و49 ثانية، وحل زميله إبراهيم محمد آل علي ثالثاً، بينما كان المركز الثاني من نصيب خالد معيوف دراج نادي الحمرية.

وقام عبد الكريم الزرعوني المدير المالي للاتحاد، ونايف جكة الأمين العام المساعد للاتحاد بتتويج الفائزين في السباق، وقام بتحكيم السباق الحكم العام علي اليعربي وحكم الوصول سيف الشرقي، والحكم الميقاتي نرمين محمد، والحكم الثاني عبدالله الحوسني، والحكام المساعدين محمد السعدي، عبدالله الناخي، محمد إبراهيم، إيهاب طلعت.