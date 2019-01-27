العين يحافظ على صدارة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

حافظ نادي العين على الصدارة في الترتيب العام لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في ختام الجولة الثانية التي أقيمت أمس في نادي الشارقة، جمعت المنافسات 11 نادياً على مستوى الدولة، في سعيها للوصول إلى منصة التتويج خلال الجولة النهائية التي تقام 2 مارس المقبل في دبي.

وتصدر العين المشهد بمجموع 414 نقطة ونال 17 ميدالية «9 ميداليات ذهبية، و3 فضية، و5 برونزية»، وحل نادي الوحدة في المركز الثاني بمجموع 290 نقطة، وذهبيتين، و7 فضيات، و4 برونزيات، ونال المركز الثالث نادي الجزيرة بـ132 نقطة محققاً ذهبية، و3 فضيات، و3 برونزيات.

تنظيم رائع

وتوجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالشكر إلى القيادة الرشيدة على اهتمامها بلعبة الجوجيتسو، وإلى اتحاد اللعبة لتبنيه أعلى مستويات التنظيم لتخرج البطولة من الشارقة بشكل مبهر، ولتكون بجدارة واحدة من أهم البطولات في الدولة.

وأشار الشيخ صقر بن محمد القاسمي، إلى أن الجوجيتسو باتت تحظى بشعبية كبيرة في الدولة، بالنظر إلى التطورات المستمرة التي تشهدها، متمنياً التوفيق للجميع، منوهاً بالحضور النوعي للبطولة، من لاعبين وأندية في مشهد يؤكد أن الجميع اليوم فائز على بساط البطولة.

زيادة

وأعرب الشيخ طارق بن فيصل القاسمي عن فخره بحضور ومتابعة منافسات البطولة، مشيراً إلى أن البطولة إضافة نوعية متميزة يقدمها اتحاد اللعبة للشباب المواطنين، عبر توفير بطولات ومنافسات مهمة، قادرة على تعزيز مهاراتهم في رحلة الاحتراف.

دعم القيادة

ورفع خالد المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً برياضة الجوجيتسو وهو أحد مفاتيح نجاح البطولات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف: تنظيم بطولة أخرى مخصصة للمواطنين ضمن الموسم الرياضي من شأنه إبراز المستوى المتطور للأندية في لعبة الجوجيتسو، في خطوة من شأنها رفد لاعبي الأندية بالخبرات وتقنيات اللعب اللازمة للوصول إلى منصة التتويج.

استعدادات نوعية

وقال المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة ورئيس إدارة الألعاب الفردية: إن بطولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو حدث مهم واستثنائي في مسيرة اللاعبين والأندية على حد سواء،

وأشار إلى أن نادي الشارقة يفخر بأن تكون البطولة الاولى التي تقام في الصالة الرياضية المغلقة بعد تجديدها.

استمرارية الدعم

وثمّن يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو الدعم الذي قدمه نادي الشارقة واستضافته للبطولة ، مشيراً إلى أنه يعد امتداداً للتعاون بين الاتحاد ومختلف الأطراف المعنية على مستوى الدولة في سبيل تعزيز مكانة رياضة الجوجيتسو.

وقال : تتمتع البطولة بوضع خاص لكونها تحمل اسم صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وتعد دليلاً على إيمان القيادة بتشجيع المواهب والأندية والشباب.

وأضاف: البطولة إضافة قيمة وهامة لأجندة البطولات المحلية لاتحاد اللعبة ، وما نراه من إقبال كبير من اللاعبين والأندية تأكيد على المستوى الفني الذي يمتلكونه للمنافسة ودليل على تحقيق رؤيتنا لتعزيز حضور اللعبة وبناء جيل قوي واعد.

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تنافس اللاعبون من مختلف أندية الدولة ضمن ثلاث فئات هي الرجال فوق سن 21، والشباب تحت سن 21، والناشئون تحت سن 15، و16، و17، سعياً لاقتناص أكبر عدد من الميداليات الملونة، والفوز بواحد من أغلى الألقاب على رياضة الجوجيتسو بالدولة ورفع كأس البطولة ذي التصميم الفريد مع نهاية الجولة الثالثة.