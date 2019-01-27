تتويج الفائزين بأشواط مزاينة الإبل في المهرجان التراثي

المصدر: سويحان - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، فعاليات الأسبوع الثاني لمهرجان سموه التراثي في نسخته الثالثة عشرة في ميدان سويحان الذي ينظمه النادي ومركز سلطان بن زايد، وتابع سموه سباق السلوقي العربي بكل مراحله، وأثنى على جهود المنظمين والمشاركين في التعريف بهذه الرياضة العربية العريقة.

تتويج

وتوج الشيخ محمد بن ركاض العامري، والشيخ عبيد بن سالمين المنصوري، وحميد سعيد بو لاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والدكتور عبيد علي المنصوري، نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان، الفائزين بالمراكز في أشواط مزاينة الإبل المحليات الأصايل لفئة «فطمان بكار»، وحصدت المطية «الشيخة» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ناموس شوط «الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل» والسيارة، وحلت في المركز الثاني «رمز» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، تليها «ظن» لسالم بن راشد العمري، وجاءت في المركز الرابع «بينونة» للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وحلت في المركز الخامس «لجامة» لحميد سعيد المحرمي، تليها «الحاكمة» لهداف رضوان عيضة المنهالي، ثم «رمز الحبابي» لذياب محمد الأحبابي، و«تشريف» لعلي عبدالله بن المعمري، و«المملكة» لصابر بن مسلم المنهالي، وحصلت على المركز العاشر «سمو» لعبيد بن جميل السناني.

ونالت المطية «وزن» لعبدالله زايد المنصوري ناموس شوط «أبناء القبائل الفضي» والسيارة، تلتها «تحدي» لمسفر محمد القحطاني، تليها «منصورة» لسلطان علي المنصوري.

وحصدت المطية «الكايدة» لمحمد القحطاني ناموس شوط «أبناء القبائل الذهبي» والسيارة، تليها «نو» لمحمد المنصوري، ثم «ضي» لمبارك عبيد المنصوري، وفازت المطية «بينونة» لطارش المنصوري بناموس شوط «التلاد» والسيارة، وجاءت في المركز الثاني «عوايد» لمحمد المنصوري ثم «شواهين» لكرامة العامري.

سباق السلوقي العربي

وحاز السلق «زعفران» ناموس شوط الذكور للسلوقي بالسيارة، لناصر عبيد الكتبي، وحل ثانياً «مغرد» لعامر محمد المنصوري، ثم «مزهل» للشيخ زايد بن المر آل مكتوم، ونالت السلق «نجدة» للشيخ زايد بن المر آل مكتوم ناموس شوط الإناث والسيارة، تلتها «غرشوب» لعامر المنصوري، ثم «مصيبة» لأحمد الساعدي.

حفل

أحيت كل من الفنانة الإماراتية أريام والفنانة الأردنية عريب حفلاً غنائياً حمل طابعاً تراثياً مميزاً على مسرح القرية التراثية في سويحان واستهلت أريام فقرتها بأغنيتها المشهورة سويحان، بحضور الدكتور عبيد علي المنصوري، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الإعلامية، وسعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة في النادي.

وعبرت أريام عن ارتباطها القوي بالمهرجان، وتقديرها لجمهور ليالي سويحان، وأعربت عن شكرها الخاص لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، واعتبرته «أباً للتراث».

وأكدت عريب أن مهرجان سويحان نافذة للفنانين على جمهور نوعي، إلى جانب ما يحييه من تراث الأجداد، معربة عن تقديرها الكبير لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الذي جعل من المهرجان احتفالية تراثية متكاملة.