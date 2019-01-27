هاوتونغ يقترب من لقب «أوميغا دبي ديزرت للغولف»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اقترب الصيني لي هاوتونغ المصنف 43 على العالم، من الاحتفاظ بلقبه في بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف، عقب نجاحه أمس، في اعتلاء صدارة الترتيب العام «14 ضربة تحت المعدل»، مع ختام الجولة الثالثة البطولة المقامة على ملعب المجلس في نادي الإمارات في دبي، وبات الصيني لي على أعتاب خطوة واحدة من تحقيق إنجاز الثنائية على التوالي ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الإنجليزي ستيفين غالاشير، الذي تحقق في نسختي 2013 و2014، بشرط الاحتفاظ بصدارته حتى الحفرة الـ 18 والأخيرة من منافسات الجولة الرابعة والختامية للبطولة التي تنطلق صباح اليوم.

واقنص لي أربع ضربات تحت المعدل، في ثالث أيام البطولة كانت كفيلة بجانب رصيده البالغ 10 ضربات في الانفراد بالمركز الأول بفارق الضربة تحت المعدل عن الإسباني ألفارو كيروش، الذي فقد صدارة الترتيب.

وعلى صعيد المركز الثالث، واصل الأمريكي الشاب بريسون ديشامبو المصنف الخامس عالمياً ملاحقة الصدارة بهدف انتزاع انتصاره الأول تاريخياً في بطولات الجولات الأوروبية ، وحصد 12 ضربة تحت المعدل، وفرض نفسه شريكاً على المركز الثالث مع بقية منافسيه.

وحرم رصيد الضربة تحت المعدل، المغربي أحمد مرجان ممثل العرب الوحيد من الدخول ضمن قائمة الـ 64 المتأهلة للجولتين الختاميتين في «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف»، وأدت أخطاء البوغي «ضربة تحت المعدل» التي وقع فيها مرجان في حرمانه من فرصة الاستفادة من ضرباته السبع تحت المعدل التي حققها بالجولتين، والتي كان يمكن لها أن تضمن عبوره للجولات الختامية.