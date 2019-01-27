محمد بن راشد يشهد مهرجان ولي عهد دبـي للهجن

المصدر: دبي - ياسر قاسم، علي الظاهري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فعاليات اليوم الرابع لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، يوم أمس في ميدان المرموم بدبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

كما شهد السباق سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، وجمهور غفير من محبي سباقات الهجن والمهتمين برياضة الأصايل في الدولة ودول الخليج.



هجن العاصفة



وتألقت هجن العاصفة في تحدي هجن أصحاب السمو الشيوخ لسن اللقايا، بعد التتويج بكأس سمو لي عهد دبي للبكار المفتوح في الشوط الأول، وبندقية الجعدان المفتوح في الشوط الثاني لمسافة 5 كم، ضمن منافسات الفترة المسائية التي تضمنت 19 شوطاً. وتوجت «الشندغة» بكأس سمو ولي عهد دبي للبكار المفتوح بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلة زمناً قدره 7.13.4 دقائق، واحتلت المركز الثاني «محنة» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 7.13.8 دقائق، وجاءت ثالثة «نيوم» للأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة المضمر ماجد البريض المري، مسجلة زمناً قدره 7.14.1 دقائق.



وحلق «الباز» ببندقية الجعدان المفتوح بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلاً زمناً قدره 7.12.8 دقائق، وجاء «سلهود» ثانياً بقيادة المضمر ذاته مسجلاً زمناً قدره 7.12.9 دقائق، وحل ثالثاً «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي مسجلاً زمناً قدره 7.13.2 دقائق.



تتويج



وقام سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين بالرموز، إذ تسلّم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم كأس سمو ولي عهد دبي والبندقية نيابة عن المالك، بحضور علي بن سرود الكتبي، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن والمضمر غياث الهلالي، وسط تصفيق حار من الجمهور والحضور.



وبالعودة إلى الأشواط الأخرى للبكار والجعدان المحليات والمهجنات، عززت «الشاهينية» انتصارات هجن العاصفة بنيل لقب الشوط الثالث بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلة زمناً قدره 7.26.0 دقائق، وحققت «الشاهينية» لقب الشوط الرابع لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلة زمناً قدره 7.23.5 دقائق. وانتزع «شاهين» صدارة الشوط الخامس لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلاً زمناً قدره 7.28.4 دقائق. ونال «شاهين» صدارة الشوط السادس لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي مسجلاً زمناً قدره 7.26.8 دقائق.



فوز «الشاهينية»



وظفرت «الشاهينية» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط السابع بقيادة المضمر سعيد محمد مروشد، مسجلة زمناً قدره 7.22.5 دقائق. وفازت «الشاهينية» لهجن زعبيل بلقب الشوط الثامن بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، مسجلة زمناً قدره 7.19.5 دقائق. وحلق «ظبيان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بصدارة الشوط التاسع بقيادة المضمر سعيد محمد مروشد، مسجلاً زمناً قدره 7.21.0 دقائق.



وهيمن «شاهين» لهجن زعبيل على صدارة الشوط العاشر بقيادة المضمر راشد محمد مروشد مسجلاً زمناً قدره 7.20.7 دقائق. وحققت «الشاهينية» لقب الشوط الحادي عشر لهجن زعبيل بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، مسجلة زمناً قدره 7.21.5 دقائق. وحلقت «الوثبة» لهجن الرئاسة بلقب الشوط الثاني عشر بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، مسجلة زمناً قدره 7.25.2 دقائق.



تألق «شاهين»



وانتزع «شاهين» لهجن زعبيل لقب الشوط الثالث عشر بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، مسجلاً زمناً قدره 7.21.6 دقائق. وأضاف «شاهين» انتصاراً آخر لهجن زعبيل بعد فوزه بلقب الشوط الرابع عشر بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، مسجلاً زمناً قدره 7.23.5 دقائق. وخطفت «الوثبة» صدارة الشوط الخامس عشر لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، مسجلة زمناً قدره 7.23.9 دقائق. وعززت «الذيبة» انتصارات هجن الرئاسة بنيل لقب الشوط السادس عشر بقيادة المضمر صالح سعيد بالعري، مسجلة زمناً قدره 7.20.5 دقائق. وأعادت «الشاهينية» هجن زعبيل إلى المقدمة في الشوط السابع عشر بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، مسجلة زمناً قدره 7.27.1 دقائق.

ونجح «شاهين» لهجن العاصفة في نيل لقب الشوط الثامن عشر بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً زمناً قدره 7.22.4 دقائق. وجاء «راهي» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مسك ختام منافسات المساء بانتزاعه لقب الشوط التاسع عشر بقيادة المضمر سالم سعيد منانة، مسجلاً زمناً قدره 7.21.3 دقائق.