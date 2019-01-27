علي بن سرود: حضور فارس العرب أثلج الصدور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، إن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثلج صدور الجميع. وإن أهل رياضة الآباء والأجداد في غاية السعادة لاهتمام وتشريف فارس العرب وأصحاب السمو الشيوخ لفعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة. وأضاف: «نفخر بأن يكون بيننا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس المجلس التنفيذي وراعي المهرجان، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

فرحة الفوز

وهنأ ابن سرود هجن العاصفة بعد نجاحها في الجمع بين رموز اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وقال: «من حق جماهير هجن العاصفة أن تفرح بهذا الإنجاز الكبير، الذي لا نعتبره غريباً على هذه المؤسسة صاحبة التاريخ الناصع في عالم سباقات الهجن». وتابع المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن إنهم محظوظون بالاهتمام الذي ظلوا يجدونه على الدوام من أصحاب السمو الشيوخ. وأضاف: «لم يألوا جهداً على الإطلاق، وظلوا على الدوام داعمين ومتابعين لكل التفاصيل الخاصة بهذه الرياضة، ما يعد سبباً أساسياً للتطور الذي تشهده سباقات الهجن والتي تحظى بمتابعة لا مثيل لها من جانب الجماهير والعشاق والمتابعين في كل مكان، وأقول إن هذا الاهتمام الكبير هو تاج على رؤوسنا جميعاً».