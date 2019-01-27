مطر بن هويدن: أكبر دعم لرياضة الآباء والأجداد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبدى مطر علي بن هويدن الكتبي عضو اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، سعادته الكبيرة بالمشاركة الرائعة في النسخة الثانية لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وقال بن هويدن، إن تحفة ميادين الهجن، تشرفت بالأمس بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي المهرجان، مشيراً إلى أن حضور أصحاب السمو الشيوخ، يعتبر أكبر دعم لرياضة الآباء والأجداد، وحافزاً كبيراً لجميع الملاك والمهتمين بهذه الرياضة العريقة. وتوجّه الكتبي بالتهنئة، بمناسبة تألق هجن العاصفة في منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في الحدث الكبير.