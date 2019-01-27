عبدالله الفلاسي: دفعة معنوية هائلة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعرب عبدالله أحمد فرج الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، عن سعادته الكبيرة بالحضور السامي، وتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منافسات الرموز لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان سمو ولي عهد دبي، وقال: «هذا الاهتمام يمثل لنا الكثير، وهو دفعة معنوية هائلة لكل أهل رياضة سباقات الهجن، التي تؤكد كل يوم مكانتها الكبيرة وسط شيوخ وأهل الإمارات».

مذاق خاص

وتوجه الفلاسي بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس المجلس التنفيذي، على الإنجازات التي حققتها مؤسسة هجن العاصفة بفوزها برموز سن التحدي لهجن أصحاب السمو الشيوخ وتابع: من المؤكد أن الفوز بكأس وبندقية اللقايا المفتوح له طعم ومذاق خاص، ويحمل تأكيداً على أن معين هجن العاصفة يحمل الكثير من المفاجآت السعيدة لجماهير هذا الشعار، والتي جبلت على تحقيق النجاحات والإنجازات. واختتم الفلاسي بقوله: إن النسخة الثانية من المهرجان تميزت بزيادة عدد الأشواط والجوائز كما ستكون المفاجآت حاضرة للجمهور في ختام الحدث، عبر إجراء السحب لزوار وحضور المهرجان على جائزة عينية قيمة عبارة عن سيارة.