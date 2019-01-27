منافسات الإيذاع لهجن أبناء القبائل تنطلق اليوم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

تتواصل اليوم منافسات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للهجن العربية الأصيلة، حيث يشهد اليوم الخامس للمهرجان، إقامة 40 شوطاً في سن إيذاع لهجن أبناء القبائل، أهمها في الفترة المسائية، التي تشهد 18 شوطاً، وتنطلق في الثانية ظهراً، وستكون البداية بـ 4 سباقات للرموز، منها سباقان على كأس ولي عهد دبي وسباقان على البندقية، وخصص الكأس الأول في انطلاقة الفترة المسائية للبكار المفتوح، وينال الفائز به جائزة نقدية 400 ألف درهم، فيما ينال الوصيف ربع مليون درهم، والثالث 150 ألف درهم، والرابع 100 ألف، والخامس 50 ألفاً.

الكأس الثانية

ويقام سباق الكأس الثاني في الشوط الثالث، بذات جوائز الشوط الأول، وخصص لبكار الإنتاج المفتوح، أما سباقا البندقية، فيقام الأول في الشوط الثاني للجعدان المفتوح، وخصصت مع البندقية، جائزة نقدية 300 ألف درهم للفائز الأول، و150 ألفاً للوصيف، و100 ألف للثالث، و70 ألفاً للرابع، و40 ألفاً للخامس، ويقام السباق الثاني في الشوط الرابع لجعدان الإنتاج المفتوح، وخصصت له نفس الجوائز.

وبعد أشواط الرموز، يقام 14 شوطاً للبكار والجعدان محليات ومهجنات، وجائزة الفائز في كل شوط سيارة من فئة الدفع الرباعي، كما خصصت جوائز نقدية متفاوتة لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر، تبدأ من 20 ألفاً حتى 5 آلاف درهم.

الفترة الصباحية

وتشهد الفترة الصباحية، التي تنطلق في السابعة صباحاً، 22 شوطاً، مخصصة للبكار والجعدان محليات ومهجنات، وتبدأ بـ 12 شوطاً مخصصة للإنتاج، وخصصت 12 سيارة للفائزين في أشواط الإنتاج، مع جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر، تليها 10 أشواط أخرى للمحليات والمهجنات، وتم رصد جوائز نقدية، حيث ينال الأول في كل شوط 20 ألف درهم، كما خصصت جوائز أخرى لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر، تتفاوت من 15 ألفاً، حتى 4 آلاف درهم.