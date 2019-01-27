«العاصفة» تهيمن على نصف أشواط الصباح

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أقيم سباقاً في انطلاقة اليوم الرابع للمهرجان خلال الفترة الصباحية، لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا لمسافة 5 كلم، وتألقت هجن العاصفة بإحرازها لقب نصف الأشواط، وأسفرت النتائج الكاملة عن فوز «الوثبة» لهجن الرئاسة، مع مضمرها سلطان الوهيبي، بصدارة الشوط الأول، الذي خصص للبكار محليات، محققة زمناً قدره 7:22:0 دقائق، وأهدت «الشاهينية» لقب الشوط الثاني لهجن العاصفة المخصص للبكار المهجنات، بقيادة مضمرها غياث الهلالي، في زمن قدره 7:24:7 دقائق. وأهدى «سراب» لقب الشوط الثالث، إلى سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو مخصص للجعدان المحليات، في زمن قدره 7:30:0 دقائق، وعادت هجن الرئاسة لواجهة المركز الأول في الشوط الرابع، مع مضمرها سلطان الوهيبي، الذي قاد «أشقر» لصدارة شوط الجعدان المهجنات في 7:30:6 دقائق.

الشوط الخامس

وظفرت هجن زعبيل بلقب الشوط الخامس للبكار محليات، مع مضمرها راشد محمد مروشد، الذي قاد «الشاهينية» للوصول لخط النهاية في 7:30:9 دقائق، وعادت هجن العاصفة للصدارة في الشوط السادس المخصص للبكار مهجنات، مع مضمرها غياث الهلالي، عبر «الشاهينية»، التي وصلت خط النهاية في 7:29:7 دقائق، وواصلت العاصفة تألقها في الشوط السابع للجعدان محليات، عبر «شاهين»، الذي قطع المسافة في 7:25:1 دقائق، واستمرت العاصفة في الصدارة في الشوط الثامن أيضاً، مع مضمرها غياث الهلالي، وهو شوط الجعدان مهجنات، بعد أن نجح «شاهين» في قطع المسافة في 7:31:5 دقائق، وأحكمت العاصفة قبضتها على المركز الأول في الشوط التاسع أيضاً، المخصص للبكار محليات، ونجح غياث الهلالي في قيادة «الشاهينية» للصدارة في 7:28:0 دقائق.

هجن الرئاسة

وعادت هجن الرئاسة للمركز الأول في الشوط العاشر، مع مضمرها سلطان الوهيبي، الذي قاد «الوثبة» للوصول لخط النهاية في شوط البكار مهجنات في 7:30:3 دقائق، ولم تنتظر العاصفة كثيراً، حتى عادت للمركز الأول من جديد في الشوط الحادي عشر، المخصص للجعدان المحليات، ونجح غياث الهلالي في قيادة «شاهين» لخط النهاية في 7:29:6 دقائق. وذهب لقب الشوط الثاني عشر للجعدان مهجنات، إلى السعودية، بعد أن فاز به «نواف» المملوك للأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، محققاً زمناً قدره 7:28:6 دقائق، وأهدت «الشاهينية» لقب الشوط الثالث عشر للبكار محليات، لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مع المضمر خليفة بالرشيد، محققة زمناً قدره 7:28:4 دقائق.

عودة للفوز

وعادت هجن العاصفة لتفوز بشوطين على التوالي، مع المضمر المتألق غياث الهلالي، حيث ظفرت بالشوط الرابع عشر للبكار مهجنات، بفوز «الشاهينية» في زمن قدره 7:25:6 دقائق، كما ظفرت بالشوط الخامس عشر للبكار محليات، عبر «الشاهينية» أيضاً، في زمن قدره 7:24:7 دقائق. وكما وضعت بصمتها في بداية الفترة الصباحية، استطاعت هجن الرئاسة، أن تضع بصمتها في ختام هذه الفترة، بفوز «الوثبة» بالشوط السادس عشر للبكار مهجنات، مع المضمر سلطان الوهيبي، محققة زمناً قدره 7:32:8 دقائق.