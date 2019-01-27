مزاد المرموم: طرح 96 مطية من السلالات الفاخرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أقيم مساء أول من أمس اليوم الثاني من مزاد المرموم السادس «ج» للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، والذي طرحت من خلاله 96 مطية تنحدر من السلالات الفاخرة والمعروفة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، وحسم سهيل حمد بن مرزوق العامري موقفه وتمكن من حيازة ملكية القعود الذي ينحدر من سلالة الأب «الشبابي العاصفة» والأم «منحاشة» بعد أن دفع مقابله 190 ألف درهم، بينما انتقلت ملكية البكرة بنت «منذر المختبر» وأمها «بنت رعد» إلى كاسب بن سالم المسافري مقابل 65 ألف درهم، وظفر فايز بن غافان الجابري بالبكرة بنت «الفارس العاصفة» وأمها «بنت راهي» بعد أن دفع 65 ألف درهم. وكان مزاد المرموم السادس «ج» للإنتاج الشخصي لسن الفطامين قد اختتم أمس السبت، حيث طرحت 98 مطية.