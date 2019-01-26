كيروس يتصدر «أوميغا دبي ديزت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قبض المصنف 418 على العالم الإسباني إلفارو كيروس، أمس، وبرصيد 11 ضربة تحت المعدل، على صدارة الجولة الثانية في بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» للغولف، المقامة بملعب المجلس في نادي الإمارات في دبي، ويسدل الستار عن نسختها الثلاثين مساء غدٍ، وتبلغ جوائزها 3 ملايين دولار، وتشهد منافسة 150 من نخبة لاعبي العالم.

واستطاع كيروس حامل لقب بطولة دبي في نسخة 2013 من استعادة تألقه، وأنهى اليوم الثاني بإجمالي 133 ضربة، محققاً خلالها 11 ضربة تحت المعدل التي كانت كفيلة باعتلائه الصدارة، بفارق الضربة الواحدة تحت المعدل عن كل من الفرنسي ماثيو بافون المصنف 236 على العالم، والانجليزيين كاليون شنوكين وماثيو فيتزباتريك.