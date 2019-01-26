افتتاح دولية الشارقة للطيران الشراعي

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وليّ العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، افتتحت رسمياً أول من أمس بطولة الشارقة الدولية الثانية للطيران الشراعي التي تقام منافساتها مقابل جبل الفاية بمنطقة مليحة بالشارقة، وشهدت مشاركة أكثر من 70 طياراً يمثلون 17 دولة، جاء حفل الافتتاح مبهراً وساهم في روعة فقراته التنوع والطقس الذي ساد منطقة مليحة. شهد حفل الافتتاح عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ونصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، وسلطان الكتبي رئيس المجلس البلدي بمليحة، كما شهد الحفل الشيخ سهيل بن أحمد بن جمعة آل مكتوم، والقطب الشرقاوي سعيد العاجل، وأعضاء مجلس إدارة الرياضات الجوية، وعدد كبير من المسؤولين وعشاق هذه الرياضة.

Ⅶ الشارقة - فائز بجبوج