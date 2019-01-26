شباب الأهلي والشارقة يبحثان عن ذهب كأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر اليوم نهائي بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد بنسختها الـ«20»، ويجتمع فريقا شباب الأهلي والشارقة في نهائي ويتطلع شباب الأهلي إلى ذهب البطولة للاحتفاظ باللقب للسنة الثانية على التوالي والثانية عشرة بالبطولة، فيما ينشد «الملك» تحقيق ثلاثية الموسم بعد فوزه بكأس السوبر وكأس الإمارات، وتسبق مباراة القمة موقعة النصر والوصل على الميداليات البرونزية .

وتمثل مواجهة شباب الاهلي والشارقة سيناريو مكرر بين الفريقين للمرة الثالثة، وكان الفوز في المواجهتين السابقتين من نصيب الشارقة محققاً كأس السوبر وكأس الإمارات.

وأكد خالد أحمد مدرب شباب الأهلي أن فريقه جاهز فنياً للمباراة المفصلية ويستهدف الفوز في رحلة الدفاع عن اللقب وإضافة المزيد لإنجازاته السابقة بساحات اللعبة التي لا تغيب عن القلعة الحمراء.

وشدد خالد على سعي الفريق لاعتلاء منصة التتويج وحصد أول بطولة بالموسم الحالي مع الاحترام للشارقة.

ولم يخف خالد صعوبة المهمة وخاصة أن أوراق الفريقين مكشوفة مشيراً إلى معرفة كل طرف بنقاط القوة والضعف لدى منافسه، وقال: احترام الخصم والتركيز وعدم التسرع شعارنا هذا اليوم، لعدم تكرار ما حدث خلال مباراتينا مع نفس الفريق في بطولتي السوبر وكأس الإمارات.

تطور

ثمن الجزائري صالح بو شكريو مدرب الشارقة مشوار فريقه هذا الموسم بساحات اللعبة بشكل عام وخاصة بعد تطور الفريق للأفضل خلال مسابقات الموسم، والتي أكدها على أرض الواقع، بتتويجه بثنائية الموسم كأسي السوبر والإمارات، ونأمل تحقيق الثلاثية مع احترامنا للمنافس.

وأضاف: المباراة مثيرة وتقبل كافة الاحتمالات وعلينا استغلال جميع الفرص وعدم التسرع مع توزيع جهد اللاعبين خلال المباراة.

تحكيم إماراتي

يقود النهائي بين شباب الأهلي والشارقة الطاقم الإماراتي القاري المكون من إسماعيل سالم ومحمد ناصر وعلى الطاولة علي جعفر وربيع خميس والمراقب الفني عبدالله خميس، ويقود مباراة النصر ولوصل الحكمان ياسر النقبي ونبيل خميس وعلى الطاولة عادل غلوم وسلمان عبدالله، والمراقب جمال سيف.